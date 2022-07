DEUTSCHE TELEKOM - Ausbruch lässt auf sich warten

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 19,206 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit einem Tief bei 14,46 EUR vom 07. März 2021 in einer starken Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung erreichte der Wert am 01. Juni ein Hoch bei 19,30 EUR. Mit diesem Hoch notierte er oberhalb der oberen Begrenzung der langfristigen Seitwärtsbewegung seit Sommer 2002.

Ein stabiler Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung gelang aber nicht. Die Aktie setzte noch einmal auf die Unterstützung bei 17,78 EUR zurück. Dort drehte sie aber wieder nach oben. Seit einigen Tagen notiert sie am Hoch vom 01. Juni. Ein Abpraller vom 05. Juli wurde sofort wieder gekauft.

Was wäre möglich, wenn …

Ein stabiler Ausbruch über 19,30 EUR wäre ein langfristiges Kaufsignal. Denn damit wäre der Ausbruch aus der großen, 20jährigen Seitwärtsbewegung bestätigt. In diesem Fall könnte die Aktie der Deutschen Telekom zu einer mehrjährigen Rally ansetzen. Eine Rally in Richtung 20,84 EUR, 23,05 EUR und 28,71 EUR wäre möglich. Langfristig könnte die Aktie sogar in Richtung 50 EUR ansteigen.

Sollte der Wert allerdings unter 17,78 EUR abfallen, wäre der Ausbruchversuch aus der großen Seitwärtsbewegung gescheitert. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 16,71 EUR und 15,57 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie der Deutschen Telekom steht kurz vor einem großen Kaufsignal.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ - Start einer neuen Verkaufswelle?

NEWMONT - Weiteres Verkaufssignal oder etwas Entspannung?

ZOOM VIDEO - Einstiegschance oder Verkaufssignal?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Deutsche Telekom AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)