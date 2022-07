Flatexdegiro von schwindender Anlegerlust gebremst - Gesenkte Prognose bestätigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro hat wegen des abkühlenden Anlegerinteresses im ersten Halbjahr wie erwartet weniger Geschäft verzeichnet als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag mit 209,6 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von gut 226 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Frankfurt mitteilte. Das war etwas weniger als von Analysten im Mittel erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sackte um knapp ein Viertel auf 81,8 Millionen Euro ab, unter anderem wegen gestiegener Marketingkosten.

Flatexdegiro hatte bereits im Juni die Prognose gekappt und von einer Normalisierung des Anlegerverhaltens nach dem vorangegangenen Rekordjahr gesprochen. Im zweiten Quartal legte der Umsatz wieder knapp zu, die Zahl der Neukunden stieg aber nicht mehr so stark wie ein Jahr zuvor. Den aktuellen Jahresausblick bestätigte das Management um Chef Frank Niehage. Der Aktienkurs konnte nach der Zahlenvorlage nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zunächst gut ein Prozent gewinnen. Den endgültigen Halbjahresbericht will das Unternehmen am 30. August veröffentlichen./men/mis