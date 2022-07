3 Top-Wachstumsaktien, die jetzt wahnsinnig billig sind

Der aktuelle Crash hat vor allem Wachstumsaktien deutlich einbrechen lassen. Langfristige Investoren sollten sich davon nicht beunruhigen lassen: Die Geschäftsmodelle vieler dieser Unternehmen sind nach wie vor intakt und ihre Perspektiven sind rosig.

Für Investoren, denen die Bewertungen vieler Wachstumsaktien immer zu hoch waren, bietet der Crash nun eine gute Einstiegschance. Die folgenden drei Wachstumsaktien könnten derzeit echte Schnäppchen sein.

1. Die ASML-Aktie

Natürlich muss man bei Wachstumsaktien immer etwas relativieren, wenn es um Schnäppchen geht. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im einstelligen Bereich wird man hier nur selten finden. So kommt es, dass Yahoo! Finance auch das KGV der ASML-Aktie (WKN: A1J4U4) immer noch mit stolzen 34 angibt. (Stand aller Angaben: 12. Juli 2022)

Dass ich die Aktie des niederländischen Halbleiterkonzerns trotzdem für ein echtes Wachstumsaktien-Schnäppchen halte, hat mit der Qualität und dem Wachstum des Unternehmens zu tun. Beides hebt aus meiner Sicht das faire KGV der ASML-Aktie deutlich an.

Das Unternehmen ist der einzige Anbieter von fortschrittlichen EUV-Lithografiemaschinen, die zur Produktion moderner Computerchips benötigt werden. Die Konkurrenz liegt Jahrzehnte hinter den Niederländern, und gemeinsam mit ihrem breiten Netzwerk von innovativen Partnern arbeiten die ASML-Ingenieure schon heute an der nächsten Generation, die noch kleinere Chipstrukturen ermöglichen soll.

Bei der ASML-Aktie kommen dynamisches Wachstum und traumhafte Gewinnmargen zusammen. Das KGV dieser Top-Wachstumsaktie war zuletzt im Jahr 2019 so niedrig wie jetzt.

2. Die va-Q-tec-Aktie

Der deutsche Spezialist für Dämmstoffe und Kühlkettenlösungen weiß erst recht nicht mit einem optisch günstigen KGV zu überzeugen. Trotzdem halte ich die va-Q-tec-Aktie (WKN: 663668) für eine extrem günstige Investitionschance im Wachstumsaktien-Kosmos. Vor allem, weil die Marktkapitalisierung mit knapp 164 Mio. Euro in einem sehr niedrigen Bereich liegt – insbesondere, wenn man sie mit den Chancen des Unternehmens vergleicht.

Dämmstoffe werden immer wichtiger, wenn man über die steigende Bedeutung von Energieeffizienz nachdenkt. va-Q-tecs Lösungen können beispielsweise in Kühlschränken, rund um Rohre oder sogar in Elektroautos eingesetzt werden. Auch effiziente Kühlketten werden immer wichtiger. So hält das Unternehmen eine entscheidende Rolle beim Transport der Corona-Impfstoffe inne.

In meinen Augen ist die va-Q-tec-Aktie eine der besten Wachstumsaktien aus Deutschland. Mit steigenden Umsätzen dürften Skalenvorteile einsetzen, die die Gewinne explodieren lassen und das KGV schnurstracks in den Value-Bereich drücken.

3. Die Tesla-Aktie

Da die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) die größte Position in meinem Depot darstellt und ich kürzlich noch mal beim Elektroautohersteller nachgekauft habe, darf sie in dieser Liste nicht fehlen. Ich halte Tesla für eines der innovativsten und ambitioniertesten Unternehmen unserer Zeit. Beispiel gefällig? In weniger als zehn Jahren will das Unternehmen 20 Mio. Elektroautos pro Jahr herstellen können.

Die technologische und zahlenmäßige Führungsposition im Markt für Elektroautos ist der eine Grund, warum ich ein Fan dieser Wachstumsaktie bin. Aber in Zukunft werden Themen wie Software und künstliche Intelligenz immer wichtiger. Tesla konzentriert immer mehr Arbeitskraft auf diese Bereiche.

Seit Mai 2022 pendelt die Tesla-Aktie rund um 700 US-Dollar und ist mit ihrem KGV von 102 so günstig bewertet wie selten zuvor. In Zukunft könnten wir hier eine Entwicklung sehen, wie wir sie bei anderen Wachstumsaktien schon gesehen haben: Die Gewinne werden so schnell explodieren, dass die Bewertung deutlich fällt, der Aktienkurs aber gleichzeitig trotzdem jede Menge Raum nach oben hat.

Der Artikel 3 Top-Wachstumsaktien, die jetzt wahnsinnig billig sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christoph Gössel besitzt Aktien von ASML Holding, Tesla und va-Q-tec. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von ASML und Tesla und empfiehlt va-Q-tec.

Motley Fool Deutschland 2022