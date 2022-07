Charter Communications: Super-Support

Bis August letzten Jahres lief es für die Charter Communication-Aktie wie am Schnürchen gezogen, selbst der Ausbruch der Corona-Pandemie vermochte den steilen Anstieg nicht zu bremsen. In der Summe erreichte die Aktie bei 825,62 US-Dollar ihren Höhepunkt und ging anschließend in eine gesunde Konsolidierung über. Zunächst auf die Horizontalunterstützung um 542,00 US-Dollar, in den letzten Wochen auf den etwas größeren Support der letzten Jahre um 410,00 US-Dollar. Dort ist nun eine Stabilisierung zu erkennen, die sich in einem potenziellen Doppelboden ausdrückt. Sollte dieser aktiviert werden, könnte bei Charter Communications endlich ein Trendwechsel zustande kommen.

Volatile Stabilisierungsphase

Der Bereich zwischen 410,00 und grob 510,00 US-Dollar ist vorläufig als neutral zu bewerten, erst ein Anstieg über die obere Marke dürfte den Doppelboden erfolgreich abschließen und Kurspotenzial an 526,00 und die Hürde um 542,00 US-Dollar freisetzen. Erst darüber wird mit einer längeren Erholungsbewegung in den Bereich von 621,00 bzw. 642,00 US-Dollar gerechnet. Spekulative Long-Ansätze können bereits jetzt erfolgen, technisch erst ein Stück weit höher. Sollte dagegen der langfristige Aufwärtstrend mit einem Bruch von 400,00 US-Dollar gebrochen werden, müssten Rücksetzer auf 345,67 und darunter sogar 272,91 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.