DAX: Licht und Schatten

Der Deutsche Aktienindex DAX startete sichtlich schwächer in den heutigen Handel, konnte sich von seinen Tagestiefs aber ein Stück weit lösen. Aktuell beträgt der Abschlag gut 0,9 Prozent bzw. ein Niveau von 12.785 Punkten.

Größere Sprünge blieben bisher aus, Anleger trauen sich bislang nicht an die Kursmarke von rund 13.000 Punkten das heimische Leitbarometer voranzutreiben. Zu hoch sind die Unsicherheiten in Bezug einer Rezession, die anhaltend hohen Inflation trägt auch zu einer deutlich schwächeren Kursentwicklung bei.

Trotzdem besteht immer noch die Chance eines Kurseinstiegs für den DAX-Index an 13.000 Punkte, darüber in den Bereich von 13.185 Zählern. Spätestens an dieser Mehrfachhürde angelangt sollten wieder empfindliche Abschläge sogar frische Jahrestief zwingend eingeplant werden.

Weitere Wirtschaftsdaten werden seitens der USA ab 16:00 Uhr mit Zahlen zu den wöchentlichen Rohöllagerbeständen gemeldet, um 20:00 Uhr steht die Veröffentlichung des Beige Book der FED auf der Agenda. Zeitgleich werden frische Daten zum US-Haushaltssaldo gemeldet.