DGAP-News: Pyrum gründet erstes Joint Venture zum Bau und Betrieb einer 20.000 Tonnen Pyrolyseanlage in Bayern

Pyrum gründet erstes Joint Venture zum Bau und Betrieb einer 20.000 Tonnen Pyrolyseanlage in Bayern Dillingen / Saar, 14. Juli 2022 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, gründet das erstes Joint Venture zum Bau und Betrieb einer Pyrolyseanlage in Bayern. Unter dem Gesellschaftsnamen REVALIT GmbH sollen ab dem Jahr 2024 eine Recycling-Anlage im Hafen Straubing an der Donau betrieben werden, die eine Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen aufweist. Der geplante Standort zeichnet sich durch exzellente Anbindung an das Straßennetz aus und bietet zudem die Möglichkeit eines An- und Abtransports der Waren per Bahn- und Schiffsverkehr. Straubing stellt damit einen idealen Standort für die Umsetzung des umweltorientierten Geschäftsansatzes dar. Gesellschafter der REVALIT GmbH werden neben Pyrum mit jeweils 25% die Münchener Unternehmen MCapital GmbH, TEXTOR GmbH und Auer Holding GmbH. Der Vertrag zur Aufnahme der Entwicklungstätigkeit und zum Start der Arbeiten für die benötigten Genehmigungsunterlagen wurde heute abgeschlossen. Vorgespräche mit den Behörden haben bereits stattgefunden. Die Unterzeichnung einer Reservierungsvereinbarung mit dem Grundstückseigentümer erfolgt direkt nach Eintrag der Gesellschaft im Handelsregister. Erste Finanzierungsgespräche mit Banken laufen aktuell. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Über die Realisierung unseres ersten Joint Ventures und die künftige Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern freuen wir uns sehr. Mit unserer geplanten Pyrolyseanlage in Bayern werden wir einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum kommerziellen Rollout unserer Pyrolysetechnologie erreichen.“ Jens Weinberger, Geschäftsführer der MCapital GmbH: „Wir sind stolz in der Pyrum Innovations AG einen innovativen Partner in der Pyrolysetechnik gefunden zu haben, mit welchem wir gemeinsam unsere erste Anlage in Bayern errichten.“



Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart einen Großteil der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.

Über die Joint-Venture Partner Die MCapital als Immobilienunternehmen bringt im Verbund mit des ebenfalls von Herrn Weinberger geführten Abbruchunternehmens MTECH Süd GmbH jahrelange Erfahrung in den Bereichen Projektentwicklung und Recycling mit. Im Zusammenspiel mit der im Bereich Personalmanagement tätigen TEXTOR GmbH und dem Energie- und Immobilienunternehmen Auer Holding GmbH hat die Pyrum Innovations AG kompetente Partner zur Realisierung des Projekts an der Seite. Kontakt IR.on AG

