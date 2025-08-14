Werbung ausblenden

EQS-DD: HENSOLDT AG: Christian Ladurner, Kauf

EQS Group · Uhr
Rüstungsindustrie


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2025 / 11:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christian
Nachname(n):Ladurner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HENSOLDT AG

b) LEI

894500686FYLLZD3M624 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000HAG0005

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
87,45 EUR17.490,00 EUR
87,45 EUR12.680,25 EUR
87,45 EUR17.490,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
87,45 EUR47.660,25 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate Exchange
MIC:TGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Straße 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Internet:www.hensoldt.net
Hensoldt
