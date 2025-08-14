EQS-DD: HENSOLDT AG: Christian Ladurner, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.08.2025 / 11:06 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christian
|Nachname(n):
|Ladurner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HENSOLDT AG
b) LEI
|894500686FYLLZD3M624
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000HAG0005
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|87,45 EUR
|17.490,00 EUR
|87,45 EUR
|12.680,25 EUR
|87,45 EUR
|17.490,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|87,45 EUR
|47.660,25 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate Exchange
|MIC:
|TGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Straße 3
|82024 Taufkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.hensoldt.net
