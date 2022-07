Bitcoin: Kurze Gegenbewegung oder Beginn einer Erholung?

Endlich mal wieder gute Nachrichten an den Kryptomärkten. Leidgeprüfte Investoren konnten alleine heute beim Bitcoin ein Plus von mehr als 6 Prozent und bei Ethereum sogar über 8 Prozent verbuchen. Doch warum steigen die Kurse in der aktuellen Phase wieder? Ist der Kryptowinter nach ein paar Wochen vorbei oder ist das nur ein Strohfeuer?

Aktuelle Entwicklungen

Tatsächlich sieht es für die Kryptowährungen kurzfristig deutlich weniger gut aus, als der aktuelle Anstieg es vermuten lässt. Neben den steigenden Zinsen, welche Gift für die Kryptowährungen sind, haben auch die Pleiten von Celsius und Terra-Luna zu großen Geldabzügen geführt. Außerdem hat Wladimir Putin kürzlich das Verbot aller Kryptowährungen in Russland verabschiedet, was für den Kryptomarkt ein noch bärischeres Signal ist.

Trotzdem steigen Bitcoin, Ether & Co. und eigentlich fragt man sich wieso? Der Grund für den Anstieg ist die Rückkehr vieler Investoren in den Markt. Trotz Russland-Krise, trotz möglicher globaler Rezession und trotz der Angst der Investoren nach dem Vertrauensverlust durch Terra-Luna. Aktuell sind Kryptowährungen günstig zu haben und obwohl der Bitcoin schon oft um 90 % und mehr ab rauschte, kam er immer wieder zurück, mit einem noch stärkeren Bull-Run als zuvor.

Das Vertrauen ist ungebrochen

Gerade in den USA glauben viele Menschen trotz der aktuellen Verwerfungen immer noch an Bitcoin. Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts PEW aus dem November 2021 haben 16 Prozent aller Amerikaner bereits mit Bitcoin gehandelt oder halten diesen. Diese breite Unterstützung zeigt, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen längst auf dem Weg zum Mainstream angekommen sind und es also nicht verwundert, dass bei günstigen Kursen und aller schlechten Nachrichtenlage immer mal wieder zugergriffen wird.

Fazit

Trotzdem bleiben Kryptowährungen hochvolatil und sind nicht für alle Anleger geeignet. Aber Bitcoin & Co können als eine aktive Diversifikation und eine mögliche Zukunftsinvestition Portfolio durchaus ihren Platz finden. Aktuell scheint es so als haben die großen Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum begonnen einen Boden zu bilden. Dass heißt aber nicht, dass auch die Kryptomärkte bald von dem Schreckgespenst einer globalen Rezession eingeholt werden könnten.

Für Anleger, die langfristig an Kryptowährungen glauben, könnten sich aktuell günstige Einstiegskurse ergeben. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es tiefer gehen kann. Deswegen können aktuell nur langfristige Strategien und Investmentansätze funktionieren, da dieser Markt kurzfristig immer wieder von extremer Volatilität bis hin zur Irrationalität geprägt ist. Starke Nerven könnten sich in 12 bis 18 Monaten trotzdem über einen Einstieg freuen.