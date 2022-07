Momentum-Tech führt an | Tesla nach Ergebnissen 4% im Plus

Die Rallye an der Wall Street wurde auch zur Wochenmitte vor allem von den Momentum-Tech-Werten angeführt. Ein klares Zeichen dafür, dass diese Rallye sehr stark auch durch Eindeckungen von Leerverkäufen angetrieben wird. Tesla meldet nach Handelsende einen Gewinn pro Aktie von $2,27 vs. den Erwartungen von $1,81. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich zwar um 42% lag mit $16,9 Mrd. unter den Erwartungen von $17,1 Mrd. Die Brutto-Margin im Automotive-Bereich lagen mit 27,9% ebenfalls leicht unter den Zielen. Was für die Aktie entscheidend sein wird, sind Produktionsaussichten für das zweite Halbjahr.







