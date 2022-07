Tesla Aktie vor den Zahlen - was heute Abend entscheidend wird

Die Berichtssaison ist in vollem Gange und heute Abend heißt es für den US-Autobauer und der Führung von Elon Musk Zahlen melden. Für die aktuell 730 Milliarden Dollar schwere Company werden die anstehenden Quartalszahlen richtungsweisend. Doch auf welche Kennzahlen müssen Anleger besonders achten? Und was gibt es sonst noch neues rund um den E-Autobauer?

Unruhige Zeiten

Aktuell steht das Unternehmen besonders aufgrund seines CEOs häufig sehr negativ in den Nachrichten. Neben den Entlassungswellen und dem Twitter Streit rund um Elon Musk, scheint sich jetzt erneut eine Klagewelle über Tesla zusammenzubrauen. So werfen Verbraucherschützer dem Autobauer unter anderem irreführende Werbung und Überwachung vor.

Dabei handelt es sich laut der Verbraucherzentrale einerseits um die Versprechen zur Kohlendioxid-Emission. Tesla warb in der Vergangenheit für sein Model 3 mit 0 Prozent Emission, während man selbst mit CO₂ Zertifikaten handelte, welche es anderen Unternehmen ermöglicht mehr, als die vorgegebene Menge auszustoßen.

Andererseits mehren sich die Klagen gegen den Autobauer aus Datenschutzgründen. Tesla Fahrzeuge, welche aus "Sicherheitsgründen" alles in ihrer Umgebung aufnehmen und dies sowie das Fahrverhalten der Nutzer an die Zentrale weiterleiten, könnten eventuell nicht den EU-Richtlinien entsprechen.

Dazu kommt noch die Konkurrenzsituation. Das „Warren Buffett“- Investment BYD aus China schwingt sich aktuell zum neuen Platzhirsch am Markt auf und sollte auch Tesla Aktionären Sorgenfalten bereiten. Wie man in den neuen Konkurrenzkampf gehen und wer am Ende als Sieger hervorgehen wird, werden vor allem die kommenden Quartale zeigen.

Diese Kennzahlen entscheiden

Keine guten Nachrichten für die bevorstehenden Quartalszahlen. Allerdings könnten die schlechtesten Nachrichten auch schon vermeldet worden sein. Tesla hatte nämlich bereits bekannt gegeben, dass die Auslieferungen im zweiten Quartal bei ca. 254.000 Fahrzeugen lag. Dies ist das erste Mal seit Langem, dass der Autobauer mit rückläufigen Absatzzahlen zu kämpfen hat. Grund dafür sind ohne Zweifel die aktuellen Zustände in Shanghai, wo Teslas Gigafactory wegen der Coronamaßnahmen mehrere Wochen geschlossen bleiben musste.

Dementsprechend eindeutig sollte schon der Umsatz abschätzbar sein, allerdings liegen die mittleren Schätzungen der Wall Street hier zwischen 16,5 und 17,1 Milliarden, was eine ziemlich große Spanne ist und ein entscheidender Punkt bei den Zahlen heute Abend. Der größte Knackpunkt werden aber Gewinn und Ausblick sein. Während Tesla sonst versucht seinen Gewinn möglichst niedrig zu halten, könnte der Autobauer durch die Sondereffekte in diesem Quartal vielleicht sogar in die roten Zahlen rutschen. Erwartet werden von Analysten 1,86 US-Dollar an Gewinn pro Aktie.

Am Ausblick könnte sich letztlich das kurzfristige Schicksal der Aktie entscheiden. Wichtig sind die Entwicklungen in den Giga-Factorys und Teslas Pläne für die kommenden Quartale trotz der internen Entlassungswelle. Auch Elon Musks Twitter Engagement und unbequeme Fragen zu im großen Stil verkauften Tesla Aktien könnten auf der Tagesordnung stehen.

Sommer-Rallye könnte Tesla treiben

Verfehlt Tesla die Erwartungen, so kann es für das Papier steil nach unten gehen. Halten dabei die Unterstützungsmarken bei 720 und 708 nicht, dann dürfte Luft nach unten dünner werden und Kurse von 700 und 675 Dollar könnten möglich sein. Allerdings ist Tesla bereits auf Monatssicht um 16 Prozent gestiegen und allgemein wirkt es nicht so als ob die Märkte großartig Lust auf weitere Kursverluste hätten. Deswegen ist es gut möglich, dass nach den guten Ergebnissen anderer Growth Unternehmen, wie Netflix, eine kleine Sommer-Rallye bei niedrigem Handelsvolumen starten könnte.

Nach oben wäre dann Potenzial bis zu den Marken von 760 und 820 Dollar, wobei jedoch wahrscheinlich ist, dass diese Bewegung nicht von langer Dauer sein dürfte. Denn auch bei guten Zahlen ändert sich die vorherrschende Stimmung und die Angst vor der herannahenden Rezession nicht. In einer solchen Krise wäre eine hochbewertete Aktie wie die des E-Autobauers (3-stelliges KGV) auch sicher nochmals deutlich günstiger zu haben.