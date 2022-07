Trading-Chance Delivery Hero: Ausbruch! Schnell rein, schnell wieder raus?

Werbung

Wochenlang belagerte die Delivery Hero-Aktie erfolglos eine Widerstandszone, die mit jedem misslungenen Ausbruchsversuch massiver wurde. Jetzt ist sie durchgebrochen. Und das sich daraus ergebende, charttechnische Kurspotenzial wäre für kurzfristige Trader allemal interessant!

Darüber, wie sich der Lieferdienst Delivery Hero in einem konjunkturellen Druck-Szenario schlagen wird, lässt sich trefflich diskutieren, denn noch weiß man dahingehend nichts. Bislang liegen keine Informationen zum zweiten Quartal vor, dementsprechend auch kein Ausblick auf den Rest des Jahres. Aber solange keine Daten kommen, agieren die Trader eben ohne … und das führt, wie der Chart zeigt, keineswegs zu einem müden Seitwärts-Geschiebe. Delivery Hero ist hoch volatil … und momentan ist die Aktie das auf der Oberseite.

Die Analysten bleiben mehrheitlich hoffnungsvoll

Da die Experten auch nur mutmaßen bzw. mit Prognosemodellen arbeiten können, denen sich die Verbraucher als Dreh- und Angelpunkt der Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Delivery Hero aber gerne entziehen, kann man zwar nicht zu viel auf im Vorfeld der Bilanz neu festgelegte Kursziele geben. Aber dem bullischen Lager ist dennoch nicht entgangen, dass relativ viele Analysten weiterhin positiv bleiben und ihre Kursziele, wenngleich weit unter früheren Zielen, so doch deutlich über dem aktuellen Kurs der Aktie ansiedeln.

So senkte z.B. Bernstein das Kursziel gestern zwar von 80 auf 60 Euro, aber man stufte die Aktie als Outperformer ein … und 60 Euro, das wäre eben ein gewaltiger Kursgewinn, sollte dieses Ziel erreicht werden. Und gerade heute Früh kam die Citigroup mit ihrem neuen Kursziel von 56 nach 86 Euro, Einstufung „Kaufen“. Was das bullische Lager dann auch gleich mal in die Tat umsetzte. Der Blick auf den Chart zeigt:

Ausbruch mit Chancen in den Bereich 49/52 Euro

Die Aktie stieg in einem Zug über die beiden Zwischenhochs vom Juni bei 40,43 und 41,57 Euro. Zur Stunde liegt der Kurs klar darüber und würde so, wenn es bis zum Handelsende um 17:30 Uhr dabei bleibt, ein markant bullisches Signal generieren, das der Aktie Spielraum bis in die nächste, massivere Widerstandszone zwischen 49,10 und 52,30 Euro bieten würde.

Zwar weiß man nicht, ob eine solche Rallye auch von den Ergebnissen des jetzt beendeten zweiten Quartals und der mit der Bilanz zu erwartenden, aktualisierten Gesamtjahresprognose unterfüttert würde. Aber noch sind die Ergebnisse ja auch nicht da, so dass es für viele jetzt heißt: Schnell rein und, wenn sich Anzeichen ergeben, dass die Rallye ermüdet, auch schnell wieder raus. Was bedeutet:

Ein Trade mit ganz kurzfristigem Zeithorizont

Wer überlegt, hier sich hier auf der Long-Seite zu engagieren, sollte das mit einem moderaten Hebel tun und konsequente Stop Loss-Absicherungen setzen, die man dann mit jedem Schritt, den die Aktie nach oben macht, sukzessiv nachzieht.

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das auf Basis seines Basispreises & K.O.-Levels von 28,589 Euro derzeit einen Hebel von 3 ausweist. Den Stop Loss würden wir zunächst mit 38,20 Euro in der Aktie knapp unter das heutige Tagestief legen, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von 0,96 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats der UBS lautet UK2PAG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 49,10 Euro, 52,30 Euro, 9,50 Euro

Unterstützungen: 41,57 Euro, 40,43 Euro, 35,90 Euro, 35,42 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Delivery Hero

Basiswert Delivery Hero WKN UK2PAG ISIN DE000UK2PAG2 Basispreis 28,589 Euro K.O.-Schwelle 28,589 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 0,96 Euro

