ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation

ASMALLWORLD und Global Hotel Alliance lancieren Mitgliedschaft für GHA DISCOVERY-Elite-Kunden



21.07.2022 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ASMALLWORLD und Global Hotel Alliance lancieren Mitgliedschaft für GHA DISCOVERY-Elite-Kunden Zürich, 21.07.2022 – In Zusammenarbeit mit Global Hotel Alliance, der grössten Allianz unabhängiger Hotelketten mit 800 Hotels und 21 Millionen Kunden, hat die ASMALLWORLD AG heute bekanntgegeben, dass sie allen GHA DISCOVERY-Elite-Kunden Zugang zur ASMALWORLD-Community anbieten wird. Neu bekommen GHA Discovery Platinum- und Titanium-Mitglieder die Möglichkeit als Teil der GHA DISCOVERY Statusprivilegien eine kostenlose ASMALLWORLD-Mitgliedschaft zu beantragen. Dadurch baut ASMALLWORLD sein Social Network mit dieser ertragsstarken und reiseaffinen Kundengruppe weiter aus. Dies ist auch ein wichtiger Meilenstein in der strategischen Zusammenarbeit mit Global Hotel Alliance, an welcher sich ASMALLWORLD im Dezember 2021 mit 10% beteiligt hatte. Im Dezember 2021 schlossen ASMALLWORLD und Global Hotel Alliance (GHA) eine strategische Partnerschaft, bei welcher sich ASMALLWORLD mit 10% and an GHA Holdings Limited ("GHA Holdings"), der Konzernholding von GHA, beteiligt hatte. Das Ziel dieser strategischen Zusammenarbeit war es, neue Einnahmequellen für ASMALLWORLD zu erschliessen und das Ertragspotenzial des Unternehmens in den kommenden Jahren deutlich zu erweitern. Heute haben die beiden Unternehmen in dieser Zusammenarbeit einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem sie den ertragsstärksten Kunden von GHA DISCOVERY eine kostenlose Mitgliedschaft zur ASMALLWORLD-Community anbieten. Alle GHA DISCOVERY Platinum- und Titanium-Mitglieder haben nun die Möglichkeit, eine kostenlose ASMALLWORLD-Mitgliedschaft zu beantragen. Die Mitgliedschaft, welche normalerweise $99 pro Jahr kostet, ist für GHA DISCOVERY-Kunden kostenlos, solange sie ihren GHA DISCOVERY-Elitestatus beibehalten. Eine Partnerschaft, die für beide Unternehmen Mehrwert schafft Der Zugang zur ASMALLWORLD-Community ermöglicht es GHA DISCOVERY-Elite-Kunden, alle Vorteile des ASMALLWORLD Travel & Lifestyle-Netzwerks zu nutzen, was die Kundenbindung zu GHA erhöhen und damit zu mehr Buchungen für GHA-Hotels führen soll. ASMALLWORLD wird zusätzlich auch die GHA-Initiative "Live Local" unterstützen, indem sie GHA DISCOVERY Kunden Zugang zu ASMALLWORLD-Veranstaltungen bietet. ASMALLWORLD erhält von GHA für den Zugang der GHA DISCOVERY-Kunden eine Servicegebühr. Darüber hinaus wird ASMALLWORLD dieser neuen und umsatzstarken Kundengruppe zusätzliche Produkte und Dienstleistungen anbieten, sobald sie Teil der ASMALLWORLD-Community geworden sind. ASMALLWORLD schätzt, dass der ASMALLWORLD-Community jedes Jahr eine signifikante Anzahl von GHA DISCOVERY-Elitekunden beitreten wird, wodurch sich dessen Grösse und Ertragspotenzial in den nächsten Jahren deutlich erhöhen wird. GHA DISCOVERY-Kunden welche sich für die ASMALLWORLD-Mitgliedschaft qualifiziert haben, werden in den nächsten Tagen eine E-Mail erhalten, um ihre Mitgliedschaft beantragen zu können. Ebenfalls wird das Angebot auch im Bereich der Mitgliedsvorteile auf www.ghadiscovery.com zu finden sein. "Wir freuen uns sehr, GHA DISCOVERYs Elite-Kunden bei ASMALLWORLD begrüssen zu dürfen. Diese ertragsstarke und reisefreudige Kundengruppe passt perfekt zur ASMALLWORLD-Community und wird unser Wachstum weiter antreiben. Ebenfalls freuen wir uns mit diesem Schritt mehr Hotelbuchungen für GHA-Hotels generieren zu können, indem wir die Marketingaktivitäten von GHA durch unsere Kommunikationsmittel zusätzlich unterstützen", kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Über Global Hotel Alliance (GHA) Global Hotel Alliance (GHA) ist die grösste Allianz unabhängiger Hotelketten, welch mit GHA DISCOVERY ein markenübergreifendes Loyalty-Programm anbietet. Durch die Mitgliedschaft bei GHA erweitern Hotelketten ihre globale Reichweite, steigern ihren Umsatz und verringern ihre Abhängigkeit von Drittanbietern, während sie gleichzeitig ihre Unabhängigkeit im Management und ihre individuelle Positionierung beibehalten. GHA repräsentiert eine Gruppe von 40 Marken mit mehr als 800 Hotels in 100 Ländern und 21 Millionen Mitgliedern. Das preisgekrönte GHA DISCOVERY-Programm generiert jährlich rund 2 Milliarden US-Dollar Umsatz und mehr als acht Millionen Übernachtungen. Zu den Marken von GHA gehören Anantara, Araiya, Avani, Campbell Gray, Capella, Corinthia, Discovery Destinations, Divani, Doyle, Elewana, Fauchon, GLO, JA Resorts, Kempinski, Leela, Lungarno, Marco Polo, Mysk, NH Hotels, NH Collection, nhow, Niccolo, Nikki Beach, NUO, Oaks, Outrigger, Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, PARKROYAL, Patina, The Residence by Cenizaro, Shaza, Sukhothai, Sun International, Tivoli, Ultratravel Collection und Viceroy. Weitere Informationen finden Sie unter www.globalhotelalliance.com. Über GHA DISCOVERY GHA DISCOVERY wurde 2010 ins Leben gerufen und ist das weltweit grösste Loyalty-Programm für unabhängige Hotelketten. Es umfasst heute mehr als 800 Hotels und Resorts von 40 Marken. Die 21 Millionen Mitglieder geniessen VIP-Status, durchdachte Statusvorteile und grosszügige Belohnungen zu Hause oder auf Reisen. Darüber hinaus kommen sie in den Genuss von «Local Experiences», die von den einzelnen Hotels kuratiert werden und nur GHA DISCOVERY-Mitgliedern zugänglich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.ghadiscovery.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network ‘ASMALLWORLD’, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1’000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung