DAX: EZB im Blick

Per Saldo ging der Deutsche Aktienindex DAX unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts nahezu unverändert aus dem Handel, die Marke von 13.200 Punkten konnte intraday bravourös verteidigt werden. Weitere Impulse sind erst ab 14:15 Uhr zu erwarten, wenn die Europäische Zentralbank EZB die nächsten Zinsschritte vorstellt.

Bis dahin ist mit einem wechselnden Rhythmus beim Handel zwischen 13.130 und 13.375 Punkten zu rechnen. Erst am Nachmittag und mit zutun der US-Börsen dürfte wieder Schwung in die Märkte zurückkehren und das heimische Barometer in die eine oder andere Richtung anschieben.

Ein Ausbruch auf der Oberseite und mindestens über 13.375 Zähler könnte noch weiteres Kurspotenzial an die Anfang Juni gerissene Kurslücke zwischen 13.648 und 13.749 Punkten freisetzen. Rücksetzer unter 13.000 Punkte dürften dagegen Rückfallrisiken auf neuerliche Jahrestiefs entfalten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus Juni (saisonbereinigt) vorgestellt, nachrichtenlos geht es ab 14:15 Uhr mit dem EZB-Zinsentscheid weiter. Ab 14:30 Uhr folgen die USA mit Zahlen zu den Erstanträgen und fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, ab 14:45 Uhr findet schließlich die EZB-Pressekonferenz statt.