DGAP-News: Marinomed pausiert Ausgabe weiterer Tranchen aus Wandelanleihenprogramm mit Nice & Green

Marinomed pausiert Ausgabe weiterer Tranchen aus Wandelanleihenprogramm mit Nice & Green Flexible Finanzierungsvereinbarung mit Nice & Green ermöglicht eine vorübergehende Pausierung angesichts des aktuellen Marktumfelds und der stabilen Finanzlage von Marinomed

Partnerschaft mit Nice & Green wird fortgesetzt und Roadshow-Aktivitäten laufen weiter Korneuburg, Österreich, 21. Juli 2022 – Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit global vermarkteten Therapeutika, gab heute die Übereinkunft mit Nice & Green S.A. bekannt, dass derzeit keine weiteren Tranchen im Rahmen des flexiblen Wandelanleihenprogramms (Convertible Notes Funding Program, CNFP) vom 4. Oktober 2021 ausgegeben werden. Marinomed möchte angesichts der aktuellen Situation an den Aktienmärkten und der stabilen Finanzlage des Unternehmens den Verwässerungseffekt für die Marinomed-Aktionäre verringern. Pascal Schmidt, CFO von Marinomed, kommentierte: „Während wir unsere Strategie verfeinern, um das Potenzial unserer validierten Plattformtechnologien in neuen Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf zu erschließen, schätzen wir das hohe Maß an Flexibilität, das die Finanzierungsvereinbarung mit Nice & Green bietet. Mit Nice & Green haben wir einen verlässlichen Partner und Investor, der marktorientiert ist und unseren Finanzierungsbedarf im Rahmen unserer aktuellen strategischen Ziele respektiert.“ Benoit Villers, Managing Partner von Nice & Green, sagte: „Die Möglichkeit, das Finanzierungsprogramm auszusetzen, erlaubt es Marinomed, den Finanzierungsplan besser an seine Cashflow-Prognose und seinen Kapitalbedarf anzupassen. Wir freuen uns, dem Managementteam von Marinomed mehr finanzielle Flexibilität zu verschaffen, und wir werden ihre kurz- und langfristigen Bedürfnisse kontinuierlich unterstützen.“ Neben dem CNFP beinhaltet die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen auch die Zusage von Nice & Green S.A., sein Netzwerk von Small- und Mid-Cap-Investoren zu nutzen. Beide Unternehmen streben eine produktive und erfolgreiche langfristige Partnerschaft an. Über Nice & Green

Nice & Green ist ein privates Beteiligungsfinanzierungsunternehmen, das maßgeschneiderte und flexible Finanzierungslösungen für börsennotierte Micro-, Small- und Mid-Cap-Unternehmen in Europa anbietet. Nice & Green arbeitet an der Optimierung von Finanzierungslösungen, um den sich weiterentwickelnden Kapitalbeschaffungsbedürfnissen von börsennotierten Unternehmen besser gerecht zu werden. Nice & Green ist bestrebt, durch einen positiven Investitionsansatz sowohl für die Unternehmen als auch für ihre Aktionäre Werte zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter nicengreen.ch. Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der Wirkungsweise von Iota-Carrageen. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Zudem entwickelt Marinomed basierend auf Iota-Carrageen Arzneimittel für verschiedene schwere virale Infektionskrankheiten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com. Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

E-Mail: marinomed@mc-services.eu Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.

