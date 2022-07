Lonza Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Lonza erzielt im ersten Halbjahr 2022 ein solides Ergebnis mit einem Umsatzwachstum von 16.8% (kWk) und einer Kern-EBITDA-Marge von 33.1%



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Lonza erzielt im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von CHF 3 Milliarden und ein Umsatzwachstum von 16.8% 1 (kWk)

(kWk) Ein Kern-EBITDA von CHF 987 Millionen resultierte in einer Marge von 33.1%

Im ersten Halbjahr 2022 erreichten die Investitionsausgaben 28.2% des Umsatzes, da Lonza die geplanten Investitionsmassnahmen weiterhin umsetzt

Der Konzernausblick für 2022 wurde mit einem Umsatzwachstum (kWk) im unteren bis mittleren Zehnerprozentbereich und einer Verbesserung der Kern-EBITDA-Marge bestätigt

Mittelfristige Prognose für 2024 erneut bestätigt Basel, Schweiz, 22. Juli 2022 – Lonza hat einen Umsatz von CHF 3 Milliarden, ein Umsatzwachstum von 17.3% (AER)2 (16.8%1 kWk) und einen Kern-EBITDA von CHF 987 Millionen gemeldet, welches einer Marge von 33.1% entspricht. Dank des Engagements von Mitarbeitenden im gesamten globalen Netzwerk von Lonza konnte das Unternehmen die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem ungewissen makroökonomischen Umfeld im ersten Halbjahr erfolgreich meistern. Lonza ist nach wie vor auf Kurs, ihre Prognose für 2022 zu erfüllen, und bestätigt erneut die mittelfristige Prognose für 2024, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse oder Zwischenfälle eintreten. Lonza hat eine Investition in Höhe von rund CHF 500 Millionen für den Bau einer kommerziellen Grossanlage zur Abfüllung von Arzneimitteln in Stein (CH) angekündigt. Damit erfüllt das Unternehmen seine strategische Verpflichtung, die Wertschöpfungskette für Biologics zu vervollständigen und den Kunden einen End-to-End-Service anzubieten.

Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen seine organische Wachstumsstrategie fortgesetzt und Investitionen in Höhe von 28.2% des Umsatzes getätigt. Dies steht im Einklang mit den geplanten Investitionsausgaben für das Gesamtjahr (rund 30% des Umsatzes). Lonza bringt ihre ESG-Agenda weiter voran. Im Jahr 2022 hat Lonza erstmals ESG-Ziele in ihre Vergütungsrichtlinien für Mitarbeitende und Führungskräfte aufgenommen. Derzeit ist das Unternehmen im gesamten globalen Netzwerk an mehr als 100 ESG-Projekten engagiert. Lonza bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum (kWk) im unteren bis mittleren Zehnerprozentbereich und einer Verbesserung der Kern-EBITDA-Marge im Einklang mit der mittelfristigen Prognose für 2024. Erreicht wird dies durch eine Kombination aus operativer Exzellenz und einer aktiven Steuerung der Inflation. Pierre-Alain Ruffieux, CEO Lonza kommentiert: “Wir freuen uns, auch im ersten Halbjahr 2022 ein solides Finanzergebnis erzielt zu haben. Dies ist dem Engagement und der Unterstützung unser Mitarbeitenden weltweit zu verdanken. Im Rahmen unserer geplanten Investitionsausgaben für das Jahr haben wir eine bahnbrechende strategische Investition im Bereich Biologics für den Bau einer Abfüllanlage in Stein (CH) angekündigt. Diese Investition ermöglicht es uns, die Kundennachfrage nach einem integrierten Angebot zu decken und einen langfristigen Wert für unser Geschäft zu schaffen. Mit Blick auf den makroökonomischen Kontext sind wir uns der anhaltenden Unsicherheiten weiterhin bewusst und werden eventuell auftretenden Problemen proaktiv begegnen.” Überblick über die Divisionen Biologics profitierte von einer anhaltend starken Kundennachfrage nach kommerziellen Kapazitäten, die durch neue Investitionsausgaben unterstützt wurde. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 erzielte der Geschäftsbereich ein Umsatzwachstum von 26.2% 1 bei einer niedrigeren Kern-EBITDA-Marge von 37.3%. Der Margenrückgang war auf den Produktmix zurückzuführen.

Lonza wurde 1897 in den Schweizer Alpen gegründet und heute sind wir auf fünf Kontinenten tätig. Unsere rund 17’000 Vollzeitmitarbeitenden bestehen aus leistungsstarken Teams und herausragenden Talenten, die sowohl für unser Unternehmen als auch für die Gemeinschaften bedeutsame Beiträge leisten. Im ersten Halbjahr 2022 erzielte Lonza einen Umsatz von CHF 3 Milliarden mit einem Kern-EBITDA von CHF 987 Millionen. Erfahren Sie mehr unter www.lonza.com Folgen Sie @Lonza auf LinkedIn

Folgen Sie @LonzaGroup auf Twitter Kontaktinformationen von Lonza Victoria Morgan

Head of External Communications

Lonza Group Ltd

Tel +41 61 316 2283

victoria.morgan@lonza.com

Lyle Wheeler

Investor Relations

Lonza Group Ltd

Tel +41 79 61 316 2283

lyle.wheeler@lonza.com Investor RelationsLonza Group LtdTel +41 79 61 316 2283

