EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2025 / 15:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Jens Christian
Nachname(n):Keuthen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

K+S Aktiengesellschaft

b) LEI

529900YURAYD4IJX2J91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000KSAG888

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
11,98 EUR5.007,64 EUR
11,98 EUR6.768,70 EUR
11,98 EUR5.007,64 EUR
11,98 EUR9.679,84 EUR
11,98 EUR10.889,82 EUR
11,98 EUR10.566,36 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
11,98 EUR47.920,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Deutschland
Internet:www.k-plus-s.com
K+S
