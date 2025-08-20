EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.08.2025 / 15:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Jens Christian
|Nachname(n):
|Keuthen
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|K+S Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900YURAYD4IJX2J91
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000KSAG888
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|11,98 EUR
|5.007,64 EUR
|11,98 EUR
|6.768,70 EUR
|11,98 EUR
|5.007,64 EUR
|11,98 EUR
|9.679,84 EUR
|11,98 EUR
|10.889,82 EUR
|11,98 EUR
|10.566,36 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|11,98 EUR
|47.920,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|20.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Internet:
|www.k-plus-s.com
