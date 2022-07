MERCEDES-BENZ - Das wird doch wohl keine Trendwende?

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 54,900 € (XETRA)

Nachdem eine mehrwöchige Seitwärtstrendphase mit dem Scheitern an der Hürde bei 67,27 EUR und dem Bruch der 60,00-EUR-Unterstützung nach unten aufgelöst wurde, brach die Aktie von Mercedes-Benz im Juni auch unter den mittelfristigen Support bei 55,51 EUR und das Tief vom März bei 54,67 EUR ein.

Kurz vor dem Unterstützungsbereich um 50,00 EUR bildete sich allerdings in den letzten Tagen eine bullische W-Formation, die die Aktie jetzt nach Norden weiter auflösen könnte. Oberhalb des Zwischenhochs bei 55,87 EUR wäre das nächste kurzfristige Kaufsignal generiert und mit einem Anstieg über das Hoch vom Mittwoch bei 56,77 EUR bestätigt. Die Folge wäre ein Kaufimpuls an die Unterseite der früheren Tradingrange. Im Bereich von 60,00 EUR und der mittelfristigen Abwärtstrendlinie dürfte der Wert allerdings ein weiteres Mal in die Knie gehen und an die Ausbruchsmarken im Bereich von 56,00 EUR zurücksetzen. Sollte es den Bullen im weiteren Verlauf aber gelingen das Kreuzwiderstandsgebiet um 60,00 EUR zu durchbrechen, könnte sich eine Erholung in Richtung 64,79 EUR entwickeln.

Solange die Aktie nicht unter 52,00 EUR zurückgefallen ist, besteht die Chance auf diese kurzfristige Trendwende. Darunter wäre ein weiterer Rückfall in Richtung 49,67 EUR und dort ein neuerlicher Bodenbildungsversuch zu erwarten.

Mercedes-Benz Chartanalyse (Tageschart)

Passende Hebelprodukte auf Mercedes-Benz direkt im Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)