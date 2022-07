CANADIAN SOLAR - Gelingt jetzt das Kaufsignal?

Canadian Solar Inc. - WKN: A0LCUY - ISIN: CA1366351098 - Kurs: 33,550 $ (Nasdaq)

Anfang Juli hatte der Kollege Alexander Paulus in seiner Analyse das übergeordnete Bild der Canadian-Solar-Aktie im Wochenchart unter die Lupe genommen. Nach einer Zwischenkorrektur steht die Aktie jetzt wieder an exakt derselben Stelle wie zu jenem Zeitpunkt: Direkt an der Abwärtstrendlinie seit 2021. Die Ausgangssituation ist also identisch. Die Flaggenkorrektur seit Anfang Juni könnte kurz vor einer Auflösung nach oben stehen.

Ausbruch für Kaufsignal abwarten

Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über die jetzt erreichte Abwärtstrendlinie und die Zwischenhochs der letzten vier Wochen entstehen solide Kaufsignale. Dann wäre die Aktie reif für eine Aufwärtswelle in Richtung 38 USD und später 43 sowie 51 - 52 USD.

Innerhalb der Flaggenkorrektur seit Anfang Juni wären unterhalb von 29 USD nochmals Abgaben zur Unterkante bei rund 26 USD problemlos möglich. Erst ein nachhaltiges Zurückfallen aus der Flagge nach unten würde kleine Verkaufssignale für Abgaben bis 21 - 22 USD erzeugen.

Fazit: Können sich die Käufer jetzt durchsetzen und die Aktie über die vielfach bestätigte Abwärtstrendlinie drücken, könnte eine neue Kaufwelle gestartet werden. Bis zu einem nachhaltigen Ausbruch nach oben hin wäre jedoch Zurückhaltung angesagt.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)