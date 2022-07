STARBUCKS - Pullback läuft

Starbucks Corp. - WKN: 884437 - ISIN: US8552441094 - Kurs: 81,500 $ (Nasdaq)

Die Aktie der Kaffeekette Starbucks befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 126,32 USD aus dem Juni 2021 in einer Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung fiel die Aktie am 13. Mai 2021 auf ein Tief bei 71,88 USD zurück. Damit notierte der Wert kurzzeitig unter dem log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020.

Anschließend bildete der Wert ein kleines symmetrisches Dreieck aus. Am 15. Juli brach er aus dieser Formation nach oben aus. Damit kam es zu einem kurz-mittelfristigen Kaufsignal. Die Aktie kletterte am Freitag auf ein Hoch bei 84,43 USD. Seitdem kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Wo bietet sich eine Tradingchance?

Die Aktie von Starbucks könnte in den nächsten Tagen noch leicht zurücksetzen. Ein Rückfall in Richtung 78,65 USD und damit an den EMA 50 wäre möglich. Dort könnte der Wert aber wieder nach oben drehen und in Richtung 97,00 - 99,72 USD ansteigen.

Sollte der Wert allerdings unter 75,73 USD abfallen, dann würde eine weitere Verkaufswelle in Richtung 71,88 USD oder sogar 50,02 USD drohen.

Fazit: Die Aktie von Starbucks ist ein interessanter Tradingkandidat. Aber potenzielle Kaufkurse sind noch ein Stück entfernt.

Starbucks Corp

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)