ENPHASE ENERGY - Solarkonzern überzeugt mit Zahlen, Aktie bricht aus!

Einmal mehr lieferte der Solarkonzern Enphae Energy gestern nach Börsenschluss einen herausragenden Quartalsbericht ab. Die Aktie schießt nach oben und könnte heute ein wichtiges Kaufsignal auslösen.

Gewinn explodiert

Enphase verdoppelte den bereinigten Gewinn im zweiten Quartal auf 1,07 USD je Aktie. Analysten hatten nur mit 0,85 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz sprang verglichen mit dem Vorjahresquartal um 67 % auf 530 Mio. USD. Hier hatten Analysten nur 508 Mio. USD prognostiziert.

Gerade in Europa und hier besonders in Deutschland und den Niederlanden läuft das Geschäfts blendend. Der Umsatz stieg dort um 69 %. Aktuell macht Enphase noch 80 % des Umsatzes in den USA. Langfristig, also in den kommenden zwei bis drei Jahren, rechnet CEO Badri Kothandaraman damit, dass Europa von aktuell 20 % auf 50 % Umsatzanteil kommen wird. Für das dritte Quartal stellt Kothandaraman einen Umsatz zwischen 590 und 630 Mio. USD in Aussicht. Hier hatte die Wall Street gerade einmal 550 Mio. USD erwartet. Die Aktie von Enphase Energy springt nachbörslich um über 9 % nach oben.

Aus charttechnischer Sicht überwinden die Bullen damit die zuletzt herausgearbeitete Widerstandszone zwischen 220,96 und 229,04 USD per Gap. Nun gilt es in den kommenden Tagen dieses Kaufsignal zu verteidigen. Das Allzeithoch bei 282,46 USD wäre dann das nächste Ziel.

Fazit: Der Quartalsbericht von Enphase Energy fiel grandios aus. Die Bewertung der Aktie ist weiter sportlich, die Wachstumsraten sind es aber auch. Charttechnisch ist über 229 USD Platz in Richtung 282,46 USD.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 1,38 2,09 2,75 Ergebnis je Aktie in USD 2,41 3,49 4,36 Gewinnwachstum 44,81 % 24,93 % KGV 90 62 50 KUV 21,2 14,0 10,6 PEG 1,4 2,0 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

