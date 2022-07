ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 175 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 180 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern des Luftfahrtkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet jedoch damit, dass die Konsensschätzungen für die Jahre 2023 bis 2025 fallen werden, und reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für das kommende Jahr./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 02:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 02:45 / BST

