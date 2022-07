Alibaba-Aktie: Ein heißer Kandidat für marktschlagende Performance

Die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) hat in den letzten Jahren stark gelitten. Zu Spitzenzeiten im Oktober 2020 hat die Aktie mehr als 270 Euro gekostet. Dann ist das Unternehmen ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten und die Aktie auf Talfahrt gegangen.

Auf dem Tiefpunkt in diesem Frühjahr kostete die Aktie kurzzeitig nur noch 66 Euro und damit sogar weniger als direkt nach dem Börsengang vor acht Jahren.

Inzwischen hat sich der Kurs wieder auf 92 Euro erholt, liegt aber immer noch meilenweit von den Höchstständen entfernt (Stand: 29.07.2022).

Dabei gibt einige Gründe, die dafürsprechen, dass die Aktie langfristig jede Menge Potenzial hat.

Alibaba hat jede Menge Potenzial

Ein gewichtiger Punkt ist natürlich die immer noch günstige Bewertung. Aus operativer Sicht läuft es bei Alibaba nach wie vor sehr gut. Zwar hat sich das Wachstum abgeschwächt, aber das dürfte ein vorübergehendes Phänomen sein, das auf die schwächelnde chinesische Wirtschaft zurückzuführen ist. Sobald die Wirtschaft wieder Gas gibt, wird auch das Geschäft bei Alibaba wieder durchstarten.

Wichtig ist, dass Alibaba weiterhin hochprofitabel ist. Im Ende März beendeten Geschäftsjahr wurde der Gewinn von Abschreibungen und Schwankungen der Bewertungen einiger Beteiligungen negativ beeinflusst. Aber auch so lag der Nettogewinn noch bei 9,7 Mrd. US-Dollar, oder 3,59 US-Dollar je Aktie.

Rechnet man diese ohnehin nicht zahlungswirksamen Effekte aus dem Ergebnis heraus, kommt man sogar auf einen Nettogewinn von 21,5 Mrd. US-Dollar. Je Aktie sind das ganze 8,31 US-Dollar Gewinn. Beim aktuellen Aktienkurs bekommt man die Aktie für kaum mehr als das 11-Fache des letzten Jahresgewinns.

Selbst wenn das Kerngeschäft in Zukunft schwächeln sollte, hat Alibaba viele Geschäftsbereiche, die stark wachsen, aber noch nicht profitabel sind. Einige davon sollen in diesem Geschäftsjahr zum ersten Mal die Gewinnschwelle erreichen. Insbesondere das Cloud Computing dürfte noch jede Menge Potenzial mitbringen und ist zudem schon jetzt nah an der Gewinnschwelle.

Aktienrückkäufe steigern das Kurspotenzial

Ein weiterer Faktor, der den Aktienkurs langfristig stützen wird, ist das riesige Aktienrückkaufprogramm. Seit mehr als einem Jahr kauft Alibaba nun schon eigene Aktien zurück und nutzt damit die Kursschwäche clever aus.

Im letzten Geschäftsjahr wurden dafür schon 9,6 Mrd. US-Dollar ausgegeben. In den letzten Monaten hat Alibaba das Rückkaufprogramm aber noch mal deutlich beschleunigt. Allein zwischen Anfang April und Ende Mai wurden weitere Aktien für mehr als 3,4 Mrd. US-Dollar zurückgekauft.

Finanziell ist das für Alibaba kein großes Problem. Der chinesische Gigant verfügt über prall gefüllte Kassen. Ende März standen satte 70 Mrd. US-Dollar Cash und kurzfristige Investitionen in der Bilanz. Darüber hinaus finden sich weitere 70 Mrd. US-Dollar an Investitionen in andere Unternehmen. Alibaba stehen also mehr als genügend finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um einen guten Teil seiner Aktien einzuziehen.

Tatsächlich machen die Cashreserven und Investitionen aktuell fast die Hälfte der Marktkapitalisierung des Unternehmens aus. In der Theorie könnte Alibaba also knapp die Hälfte aller Aktien zurückkaufen. Und jedes Quartal fließen weitere Milliarden in die Kassen.

Natürlich könnte das Kapital auch für Zukäufe verwendet werden. So oder so wird es aber mit hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später dazu führen, dass der Gewinn je Aktie steigen wird. Und das wird auch den Aktienkurs anheben.

Der Artikel Alibaba-Aktie: Ein heißer Kandidat für marktschlagende Performance ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt Alibaba-Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022