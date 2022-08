Lufthansa: Chance von 136,12 Prozent p.a.!

Die Lufthansa kommt dieser Tage nicht aus den Schlagzeilen. Vor kurzem streikte das Bodenpersonal, nun bereiten sich die Piloten auf einen Streik vor. Es fehlen die Mitarbeiter, um den Kundenansturm zu managen. So hat die Lufthansa in diesem Jahr bis dato 12 Prozent der Flüge absagen müssen. Auch für die nähere Zukunft verspricht die Lufthansa nichts. Vielmehr veröffentlicht das Management die Info, dass die Möglichkeiten, die Engpässe kurzfristig zu beheben, leider begrenzt sind. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass vor zwei Jahren die Lufthansa aufgrund der Corona-Maßnahmen durch eine staatliche Beteiligung gerettet werden musste. Zumindest der Staat macht beim Rückbau der Lufthansa-Investitionen ein gutes Geschäft.

.

Zum Chart

.

Aktuell befindet sich der Aktienkurs der Lufthansa inmitten des Inline-Bereichs des Optionsscheines bei rund 6 Euro. Man muss im Chart schon bis Anfang Mai 2021 zurückgehen, um einen Kurs außerhalb des Inline-Bereichs zwischen 4 und 8 Euro zu finden. Das Vorkrisenniveau mit einem Kurs von 12,69 Euro wird aufgrund der oben im Text skizzierten Einschränkungen so schnell nicht erreicht werden. Auch ein Durchbruch der unteren Grenze in Höhe von 4 Euro würde Neuland bedeuten, wenn die Betrachtungsspanne die letzten 10 Jahre umfasst. Übermorgen am 4. August öffnet Lufthansa die Bücher zum zweiten Quartal 2022. Für heuer wird eine rote Null angepeilt. Für 2024 wird wieder mit einem Gewinn je Aktie von 0,79 gerechnet. Das erwartete KGV 2024 liegt aktuell bei 7,59. In der Vorkrisenzeit ab dem Geschäftsjahr 2015 lag das durchschnittliche KGV bei 4,81. Dies könnte eine Messlatte dafür sein, dass die Lufthansa-Aktionäre die Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen.