GREEN PLAINS - Sensationelle Zahlen

Green Plains Inc. - WKN: A0JJ1Q - ISIN: US3932221043 - Kurs: 38,880 $ (Nasdaq)

Der amerikanische Ethanolproduzent Green Plains gab heute vorbörslich Zahlen bekannt. Das Unternehmen verdiente 0,73 USD je Aktie. Analysten hatten gerade einmal mit 0,13 USD gerechnet. Der Umsatz lag bei 1,01 Mrd. USD und damit 0,11 Mrd. USD über den Erwartungen. Die Börse reagiert darauf mit einem Anstieg von über 6 %.

Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 53,68 USD aus dem Jahr 2006 in einer sehr langfristigen Abwärtsbewegung. Im März 2009 markierte sie ihr aktuelles Allzeittief bei 1,72 USD. Diesem Tief näherte sich der Wert im März 2020 noch einmal stark an. Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Rally. Im November 2021 kam es zu einem Ausbruchsversuch über den langfristigen Abwärtstrend. Zwar kam es zu einem Hoch bei 44,27 USD, aber der Ausbruch misslang.

Anschließend konsolidierte die Aktie und verteidigte dabei ein log. 38,2 % Retracement bei 26,81 USD. Im Zuge der Zahlen kommt es zu einem Ausbruchsversuch aus der Konsolidierung.

Kaufwelle rollt an

Bestätigt sich der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell 36,99 USD, dann könnte eine Kaufwelle ins Rollen kommen, welche die Aktie von Green Plains in den nächsten Wochen an das Allzeithoch bei 53,68 EUR führen könnte.

Sollte der Ausbruchsversuch allerdings misslingen, dann würden Abgaben in Richtung 26,81 USD drohen.

Fazit: Die Aktie von Green Plaisn ist gerade dabei, ein größeres Kaufsignal auszubilden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)