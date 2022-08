NAGARRO (UPDATE) - Wenn's läuft, dann läuft's!

Nagarro SE Namens-Aktien o.N. - WKN: A3H220 - ISIN: DE000A3H2200 - Kurs: 112,800 € (XETRA)

Nach der bärischen Ausgangsanalyse im Juli erstellte ich für die Nagarro-Aktie eine gute Woche später ein bullisches Update. Demnach sollte die Aktie sich in den Widerstandsbereich zwischen 115,50 und 117,40 USD EUR erholen, anschließend korrigieren und im Idealfall eine weitere Aufwärtsstrecke in Richtung 115,50 bis 117,40 EUR absolvieren. Im Chart war auch keine Alternative eingezeichnet. Und jetzt halten Sie sich fest und schauen Sie sich nachfolgendes Bild an:

Besser geht es nicht! Ähnliche Erfahrungen mit anderen Aktien in den vergangenen Wochen wie AMD beispielsweise bringen mich immer mehr dazu, zu überlegen, warum ich mich tradingtechnisch nicht auf wenige Werte konzentriere, die mir charttechnisch liegen, diese dafür "rauf und runter" handele. Bislang konnte ich mich dazu aber nicht durchringen. Vielleicht haben Sie ja Ähnliches bei Ihren Analysen oder Trades festgestellt.

Zurück zur Nagarro-Aktie: Wollen die Käufer nun einen kleinen Boden abschließen, benötigen sie Kurse über 115,50 bis 117,40 EUR. In diesem Fall wäre eine Erholung in Richtung des EMA200 bzw. der Hochs um 133 EUR denkbar. Unterhalb des eingezeichneten Widerstandsbereichs zeigt der Weg des geringeren Widerstands aber weiter abwärts. Als Support fungiert die Marke von 105,40 EUR.

Fazit: Die Nagarro-Aktie bereitete analytisch in den vergangenen Wochen viel Freude. Nun sollten Anleger den Richtungsentscheid für Neupositionierungen abwarten. Bislang liegt keine abgeschlossene Bodenbildung vor.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 546,00 808,00 983,5 Ergebnis je Aktie in EUR 2,51 3,27 4,40 Gewinnwachstum 30,28 % 34,56 % KGV 45 35 26 KUV 2,9 1,9 1,6 PEG 1,1 0,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Nagarro-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)