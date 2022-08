SBA Communications zahlt Dividende an die Investoren

Der amerikanische Infrastrukturkonzern SBA Communications Corporation (ISIN: US78410G1040, NASDAQ: SBAC) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,71 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Ausbezahlt wird die Dividende am 20. September 2022 (Record date: 25. August 2022).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt SBA 2,84 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 332,85 US-Dollar (Stand: 1. August 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,85 Prozent. Im September 2019 wurde erstmals eine Quartalsdividende in Höhe von 37 US-Cents ausgeschüttet. Im Februar 2022 wurde die Quartalsdividende um 22 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

SBA Communications mit Sitz in Boca Raton, Florida, erzielte im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 einen Umsatz von 652,01 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 575,53 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 69,15 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 152,67 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Montag berichtet wurde. Der Betriebsgewinn auf bereinigter Basis (adjusted EBITDA) betrug 437,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 400,2 Mio. US-Dollar).

SBA Communications operiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Die Firma ist ein Infrastrukturkonzern, insbesondere für die drahtlose Datenübertragung. Der Betreiber von Mobilfunk-Türmen ist in den USA, Kanada, Mittel- und Südamerika sowie Südafrika aktiv.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 14,44 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 36,21 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. August 2022).

Redaktion MyDividends.de