T. Rowe Price kündigt Dividende an

Die amerikanische Investmentfirma T. Rowe Price Group Inc. (ISIN: US74144T1088, NASDAQ: TROW) wird am 29. September 2022 eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 1,20 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 15. September 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 123,42 US-Dollar (Stand: 1. August 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,90 Prozent.

Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 einen Umsatz von 1,51 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,93 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Juli 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn (GAAP) lag bei 339,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 815,7 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 37,24 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 28,06 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. August 2022).

