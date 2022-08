AMERICAN WATER WORKS - Mittelfristige Rally möglich

American Water Works Co. Inc. - WKN: A0NJ38 - ISIN: US0304201033 - Kurs: 157,230 $ (NYSE)

Das Unternehmen bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden an und ist überwiegend in regulierten Märkten tätig, die etwa 90 % der Erträge ausmachen. Die nicht regulierten, marktbasierten Geschäftsbereiche bieten ergänzende Wasser- und Abwasserdienstleistungen für Militärstützpunkte, Gemeinden, Öl- und Gasförderunternehmen und andere Industriekunden.

Seit Mai dieses Jahres hat sich ein impulsiver inverser SKS-Boden auf der Unterstützung bei 131 USD ausgebildet. Seit einigen Handelstagen steigt der Aktienkurs über die schwarz gestrichelte Nackenlinie der SKS bei 153 USD an. Damit beginnt die Aktie ein mittelfristiges Kaufsignal zu generieren. Es ist nur noch diese rot gestrichelt dargestellte Abwärtstrendlinie bei 158 USD im Weg. Diese Trendlinie muss der Aktienkurs noch nach oben passieren können. Dann würde sich mittelfristig Aufwärtspotential in Richtung 171 und 189 USD ergeben.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)