DGAP-News: EnviTec Biogas AG: Ulf Hüttmeyer und Silvia Breher neu im Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG

Ulf Hüttmeyer und Silvia Breher neu im Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG

Mit Wirtschafts- und Politikexpertise im EnviTec Kontrollgremium



Lohne/Saerbeck, 03. August 2022 – Die Aktionäre des niedersächsischen Biogas-Allrounders EnviTec Biogas haben innerhalb der virtuellen Hauptversammlung Anfang Juli über die neue Zusammensetzung des Aufsichtsrats entschieden. Als neue Mitglieder wurden neben dem Vorsitzenden Ulf Hüttmeyer, aktuell Executive Vice President bei der EMP Structured Assets GmbH in München auch Silvia Breher, Mitglied des Deutschen Bundestags, in den Aufsichtsrat gewählt. „Als Bindeglied zwischen „altem“ und „neuem“ Aufsichtsrat fungiert Michael Böging als unser stellvertretender Aufsichtsrat“, sagt Olaf von Lehmden, CEO EnviTec Biogas AG. Böging begleitete das Kontrollgremium bereits seit 2007. Die beiden Neuzuänge im Kontrollgremium von EnviTec sind bekannte Wirtschafts- und Politgrößen. „Wir sind stolz, mit Silvia Breher eine Botschafterin der Landwirtschaft aus dem Oldenburger Münsterland in unseren Reihen zu wissen“, so von Lehmden weiter. Die studierte Volljuristin war selbstständige Rechtsanwältin. Die Geschäftsführung des Kreis Landvolks Verband Vechta hatte sie von 2011 bis 2017 inne. Seit dem Jahr 2017 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestags. Ulf Hüttmeyer löst als neuer Aufsichtsratsvorsitzender den langjährigen Vorsitzenden Tobias Schulz ab. Der Diplom-Kaufmann war viele Jahre bei der Commerzbank tätig. Bei seiner dortigen Karriere hat er nicht nur Stationen in Deutschland, sondern auch in Asien absolviert. „Seine Auslands- und Wirtschaftsexpertise ist für uns als Global Player mit Heimathafen Deutschland ein wertvoller Hintergrund“, so von Lehmden weiter. Der zweifache Vater war u.a. rund neun Jahre als Finanzvorstand bei Air Berlin tätig. Nach einer weiteren leitenden Funktion in der Luftfahrtbranche ist Hüttmeyer nun seit 2020 Executive Vice President bei der EMP Structured Assets GmbH in München.



Über die EnviTec Biogas AG

Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung. Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2021 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 262,4 Mio. Euro und ein EBT von 23,3 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 518 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kontakt:

Katrin Hackfort

EnviTec Biogas AG

Tel: +49 25 74 88 88 - 810

E-Mail: k.hackfort@envitec-biogas.de

