EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, Verkauf von 300 Short-Put-Kontrakten auf Verbio SE Stammaktien; Strike 12,00 EUR, Fälligkeit 12/2025
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.08.2025 / 09:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Herr
|Vorname:
|Alexander
|Nachname(n):
|von Witzleben
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Verbio SE
b) LEI
|529900W51PINCFFALS96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|ISIN:
|DE000C7RQZQ4
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von 300 Short-Put-Kontrakten auf Verbio SE Stammaktien; Strike 12,00 EUR, Fälligkeit 12/2025
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|11.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verbio SE
|Thura Mark 18
|06780 Zörbig
|Deutschland
|Internet:
|www.verbio.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100122 14.08.2025 CET/CEST