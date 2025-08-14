Werbung ausblenden

EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, Verkauf von 300 Short-Put-Kontrakten auf Verbio SE Stammaktien; Strike 12,00 EUR, Fälligkeit 12/2025

EQS Group · Uhr
Erneuerbare Energien


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2025 / 09:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Herr
Vorname:Alexander
Nachname(n):von Witzleben

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Verbio SE

b) LEI

529900W51PINCFFALS96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Derivat
ISIN:DE000C7RQZQ4

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 300 Short-Put-Kontrakten auf Verbio SE Stammaktien; Strike 12,00 EUR, Fälligkeit 12/2025

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

11.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet:www.verbio.de
