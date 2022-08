Dax: Die Bullen machen weiter

LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Donnerstag seine Erholung fortsetzen. Zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,39 Prozent höher auf 13 640 Punkten. Der Leitindex steht mittlerweile wieder deutlich über der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Von seinen in der Zeit von Anfang Juni bis Anfang Juli verbuchten Verlusten hat er bereits wieder mehr als 50 Prozent aufgeholt. In den USA hatten am Vortag die Börsen dank erfreulicher Konjunkturdaten kräftige Gewinne verzeichnet. Rezessionsängste lassen derzeit etwas nach, bei gleichzeitiger Hoffnung auf ein nicht mehr ganz so flottes Tempo bei den Zinsanhebungen der Notenbank. Auch die Spannungen zwischen China und den USA um Taiwan rücken wieder in den Hintergrund.

USA: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Nach dem jüngsten Rücksetzer haben die US-Börsen am Mittwoch an ihre Erholungsrally im Juli angeknüpft. Optimistisch stimmende Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft gaben Auftrieb. Der Dow Jones Industrial legte um 1,29 Prozent auf 32 812,50 Zähler zu. Allerdings konnte der bekannteste Wall-Street-Index seine Verluste seit Monatsbeginn damit nicht ganz wettmachen.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag Kursgewinne verzeichnet. Die Erholung der Technologiewerte in den USA sorgte auch in Asien für Rückenwind. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen den USA und China rund um Taiwan die Märkte in Asien belastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte zuletzt um 0,25 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,45 Prozent. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,6 Prozent.

DAX 13587,56 1,03

XDAX 13639,59 1,63

EuroSTOXX 50 3732,54 1,30

Stoxx50 3661,44 0,28

DJIA 32812,50 1,29

S&P 500 4155,17 1,56

NASDAQ 100 13253,26 2,73\°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN

Bund-Future 157,24 -0,12%\°

DEVISEN

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0165 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0194 Dollar festgesetzt. Auch das britische Pfund lag vor mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Bank of England stabil zu Dollar und Euro.

In der Eurozone dürften die Anleger im Tagesverlauf neue Auftragsdaten aus der Industrie in Deutschland unter die Lupe nehmen. In den USA stehen Zahlen vom Außenhandel und die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm.

In Großbritannien gibt die Zentralbank um die Mittagszeit herum neue Entscheidungen bekannt. Es wird erwartet, dass sie ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzt, vermutlich mit ihrem in der aktuellen Straffungsphase deutlichsten Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte. Erwartet wird auch ein Plan, wie die Notenbank ihre angeschwollene Bilanz verringern will. Dabei dürfte sie als erste große Zentralbank aktive Verkäufe von Staatsanleihen anpeilen.

Euro/USD 1,0163 -0,03

USD/Yen 133,6975 -0,12

Euro/Yen 135,8800 -0,15\°

ROHÖL

Brent 97,03 +0,25 USD

WTI 91,03 +0,37 USD\°

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen

06:30 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: Kontron, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystencall, 11.30 h Pressecall)

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pressecall, 14.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (15.30 h Call)

07:30 DEU: Manz, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Call)

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pressecall)

07:30 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 h Pressecall)

07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Kuka, Q2-Zahlen

07:50 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen (9.00 h Call)

08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Rhön-Klinikum, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen

08:30 DEU: BayWa, Halbjahreszahlen (detailliert) (10.30 h Pk)

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

13:10 CHN: Alibaba, Q1-Zahlen

13:30 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q2-Zahlen

14:00 DEU: Rolls-Royce Power Systems, Q2-Zahlen (Call 14.00 h)

14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen

17:50 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen

17:50 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

22:01 USA: Amgen, Q2-Zahlen

22:01 USA: Expedia, Q2-Zahlen

22:05 USA: Dropbox, Q2-Zahlen

22:30 USA: GoPro, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen

CHE: Adecco, Halbjahreszahlen

CHE: VAT, Halbjahreszahlen

USA: Kellogg, Q2-Zahlen

USA: Cigna, Q2-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

USA: Lyft, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/22

08:00 DEU: Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte), 05/22

08:00 DEu: Erstveröffentlichung EU-SILC - Armutsgefährdung in Deutschland, Jahr 2021

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 06/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)