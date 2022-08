DGAP-News: HENSOLDT AG steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2022 deutlich und erhöht Erwartung für Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz

DGAP-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

von 948 Millionen EUR im ersten Halbjahr Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill ratio) für das Geschäftsjahr 2022 nach oben angepasst Taufkirchen, 04. August 2022 – Die HENSOLDT AG („HENSOLDT“) hat im ersten Halbjahr 2022 ihren Wachstumskurs beschleunigt und wichtige Weichen gestellt, um ihre strategische Position in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie auszubauen. Das Technologie-Unternehmen konnte weitere bedeutende Aufträge verbuchen und laufende Projekte mit hoher Ertragskraft realisieren. Die Umsatzerlöse von HENSOLDT kletterten gegenüber dem Vorjahreswert um 40,3% auf 682 Millionen EUR (Vorjahr: 486 Millionen EUR). Das bereinigte EBITDA erreichte zum Halbjahr 61 Millionen EUR und damit ein ebenso deutliches Plus von 37,7% (Vorjahr: 44 Millionen EUR). Mit 8,9% lag die bereinigte EBITDA-Marge trotz eines höheren Anteils des Geschäftsvolumens mit geringem Wertschöpfungsanteil auf dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 9,1%). Der bereinigte Free Cashflow vor Steuern und Zinsen in Höhe von -157 Millionen EUR (Vorjahr: -57 Millionen EUR) spiegelt neben der Saisonalität der Kennzahl insbesondere die planmäßige Umsetzung der Großprojekte und einen damit verbundenen Aufbau von Working Capital wider. Mit der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt HENSOLDT die Gesamtjahres-Prognose für Umsatz, bereinigtes EBITDA, Nettoverschuldungsgrad und Dividende. Aufgrund einer höheren Visibilität der Sales Pipeline erhöht das Unternehmen die Prognose für das Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill-ratio) auf zwischen 1,1 und 1,2. Thomas Müller, CEO der HENSOLDT AG, sagt: „Das erste Halbjahr unterstreicht, dass HENSOLDT den vor unserer Industrie liegenden Kraftakt aus einer Position der Stärke heraus angeht. Mit der parlamentarischen Verabschiedung des Sondervermögens und des erhöhten Verteidigungshaushalts für 2023 ist eine wichtige Grundlage gelegt, die Bundeswehr zu einer zukunftsorientierten Armee zu ertüchtigen, und entsprechende Ausschreibungen laufen aktuell an. Als Hightech-Anbieter von Sensorlösungen können wir über alle Segmente sowie Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen hinweg einen entscheidenden Beitrag leisten. Bereits für das laufende Geschäftsjahr haben wir unsere Prognose für die book-to-bill-ratio entsprechend erhöht. Ich bin zudem überzeugt: Auf die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen kann es nur eine Antwort geben – die Vertiefung europäischer Kooperation. Einen Rückfall in einzelstaatliche Alleingänge darf es nicht geben. In diesem Geist intensivieren wir die Zusammenarbeit mit Leonardo bei der gemeinsamen Entwicklung und Herstellung von Radaren und Selbstschutzsystemen für den Eurofighter, bei Kampfführungssystemen für Fregatten der nächsten Generation, vernetzten Sensorlösungen für Landsysteme und bei den Luftverteidigungssystemen der nächsten Generation einschließlich der Abwehr von hypersonischen Flugkörpern. Dieses Bündnis sehen wir dabei auch als mögliche Keimzelle einer breiteren europäischen Zusammenarbeit.“ Christian Ladurner, seit 1. Juli 2022 CFO der HENSOLDT AG, sagt: „In den vergangenen Monaten haben wir unsere Wachstumsdynamik bei Umsatz und Ertrag weiter gesteigert und gezeigt, wie konsequent wir unseren Rekord-Auftragsbestand in Ergebnis übersetzen. HENSOLDT verbindet Innovationskraft mit einem attraktiven Geschäftsmodell. Dies zeichnet unser Unternehmen seit jeher aus und wird auch in Zukunft unser Fokus sein. Wir werden weiterhin sehr diszipliniert auf die Kostenseite schauen, um mit hoher Ertragskraft unseren Innovationskurs zu finanzieren und gezielt in weiteres Wachstum zu investieren. Unsere unternehmerische Performance wird uns ermöglichen, die Position von HENSOLDT als führender Lösungsanbieter für Optronik und Sensorik im gesamten elektromagnetischen Spektrum auszubauen und mit Data Analytics, Sensorfusion und Künstlicher Intelligenz komplementäre Wachstumsfelder weiter zu stärken. Die aktuelle globale Entwicklung verdeutlicht außerdem auch den gesellschaftlichen Nutzen und die Relevanz von HENSOLDT. Das spiegelt sich auch in unserem Streubesitz wider, so ist der Anteil der Investoren mit einem klaren ESG-Fokus von etwa 6% Ende 2021 auf jetzt über 20% gestiegen.“ Christian Ladurner und Dr. Lars Immisch in den Vorstand der HENSOLDT AG berufen Neben Christian Ladurner hat der Aufsichtsrat der HENSOLDT AG am 16. März 2022 Dr. Lars Immisch neu in den Vorstand berufen. Dr. Immisch wird zum 1. Oktober die Verantwortung für das Personalressort übernehmen. Die Neuaufstellung des HENSOLDT-Vorstands erfolgte im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung. Weiterhin positive Auftragsentwicklung Mit seinen leistungsfähigen Lösungen konnte sich HENSOLDT auch im ersten Halbjahr 2022 als Technologiepartner wichtiger Verteidigungsprojekte durchsetzen und entsprechende Auftragseingänge verbuchen. So werden die Mehrzweckfregatten F126 (ehemals MKS180) der Deutschen Marine mit vier TRS-4D-Radaren von HENSOLDT ausgestattet. Der Auftrag hat ein Volumen von 186 Millionen EUR; die erste Fregatte F126 soll voraussichtlich im Jahr 2028 ausgeliefert werden. Weiterhin wurde im Berichtszeitraum ein langfristiger Servicevertrag für den Eurofighter in Höhe von 270 Millionen EUR geschlossen. Der gesamte Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr auf 948 Millionen EUR, nachdem im Vorjahreszeitraum der Meilensteinauftrag zur Lieferung des signalerfassenden und luftgestützten Aufklärungssystems PEGASUS mit einem Volumen von rund 1,25 Milliarden EUR den Vergleichswert auf 2,112 Milliarden EUR hatte ansteigen lassen. Im laufenden Geschäftsjahr stieg der Gesamtauftragsbestand zur Jahreshälfte auf 5,364 Milliarden EUR (Vorjahr: 5,024 Milliarden EUR). Ausbau von Kooperationen Vor dem Hintergrund der neuen sicherheitspolitischen Lage in Deutschland hat HENSOLDT im April mit Diehl Defence eine Vertiefung der bestehenden Kooperation auf dem Gebiet der bodengebundenen Luftverteidigung vereinbart. Auf Basis von bewährten Systemen, die sich aktuell in Produktion befinden und kurzfristig lieferbar sind, wollen die beiden Unternehmen Produkte der Spitzenklasse zur Abwehr von neuen und sich abzeichnenden Bedrohungen durch Flugzeuge und Lenkflugkörper anbieten. Die gemeinsam entwickelten Systeme garantieren den uneingeschränkten Zugriff auf nationale Schlüsseltechnologien und bieten ein Höchstmaß an Zulassbarkeit, Zertifizierbarkeit und Versorgungssicherheit zum Betrieb in Deutschland. Ausblick für 2022 nach oben angepasst Aufgrund einer höheren Visibilität der Sales Pipeline konkretisiert das Unternehmen die Prognose für das Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill-ratio) auf zwischen 1,1 und 1,2. Die Prognose der weiteren Kennzahlen bleibt unverändert: Es wird ein Umsatzwachstum von 15% auf 1,7 Milliarden EUR erwartet sowie ein bereinigtes EBITDA von 285 Millionen bis 300 Millionen EUR. Der Nettoverschuldungsgrad soll wie geplant auf 1,4x weiter gesenkt werden. HENSOLDT geht von einer Dividende von 20% des bereinigten Nettogewinns aus. Kennzahlen Millionen EUR H1 2021 H1 2022 Umsatz 486 682 Bereinigtes EBITDA 44 61 Bereinigte EBITDA Marge 9,1% 8,9% Auftragseingang 2.112 948 Auftragsbestand 5.024 5.364 Bereinigter Free-Cash-Flow (vor Steuern und Zinsen) -57 -157 Die Halbjahresmitteilung für das Geschäftsjahr 2022 ist auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2022 werden voraussichtlich am 10. November 2022 veröffentlicht. Über HENSOLDT HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cybersicherheit kontinuierlich aus. Mit mehr als 6.400 Mitarbeitern erzielte HENSOLDT 2021 einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. www.hensoldt.net Pressekontakt HENSOLDT Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823 M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net

