ING zahlt Zwischendividende an die Investoren

Der niederländische Finanzdienstleister ING Group (ISIN: NL0011821202) will eine Zwischendividende in Höhe von 0,17 Euro an seine Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 15. August 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 8. August 2022.

Im zweiten Quartal 2022 erzielte die Großbank einen Nettogewinn von 1,18 Mrd. Euro nach 1,46 Mrd. Euro im Jahr zuvor, wie die im EuroStoxx 50-Index notierte Bank ebenfalls am Donnerstag mitteilte. Die Einnahmen kletterten um 3,7 Prozent auf 4,68 Mrd. Euro. Die Kernkapitalquote (Tier 1) lag zum Ende des zweiten Quartals am 30. Juni 2022 bei 14,7 Prozent (31. März 2022: 14,9 Prozent).

Die ING Group mit Sitz in Amsterdam ist eine Holdinggesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen. Es werden über 57.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die heutige Gesellschaft entstand im Jahr 1991 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group. Die ING ist die größte Direktbank in Europa.

Redaktion MyDividends.de