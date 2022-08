ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 265 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Allianz SE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Versicherer sei nach einem überraschend hohen operativen Ergebnis auf einem guten Weg zu den Jahreszielen, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den vergangenen Jahren hätten die Münchener - mit einer Ausnahme während der Corona-Pandemie - ihre Ziele immer mindestens erreicht, wenn nicht sogar übertroffen./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 07:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben