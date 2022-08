Fernsehkonzern RTL senkt Ausblick - Umsatz auf Rekordhoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der europäische Fernsehkonzern RTL hat wegen der Werbeflaute in Folge der Wirtschaftsabkühlung und des Ukraine-Kriegs seinen Ausblick gekappt.

Es werde nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis (Ebita) von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro gerechnet, teilte die Bertelsmann-Tochter am Freitag mit. Bisher hatte RTL ein Ergebnis von 1,15 Milliarden Euro prognostiziert, was einer Stagnation zum Vorjahr entsprochen hätte. Beim Umsatz peilt RTL nun eine Spanne zwischen 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro an, statt der zunächst erwarteten 7,4 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr kletterte das bereinigte Betriebsergebnis um 3,7 Prozent auf 501 Millionen Euro. Der Umsatz legte sogar um 8,7 Prozent auf bisher nie erreichte knapp 3,3 Milliarden Euro zu. Firmenchef Thomas Rabe sagte mit Blick auf die Zahlen, RTL könne "auch in herausfordernden Zeiten starke Finanzergebnisse" erzielen. Inzwischen wird auch das Streaming bei RTL immer wichtiger: Der Umsatz stieg um 21,5 Prozent auf 130 Millionen Euro mit 4,5 Millionen Bezahlkunden.

RTL strebt zusammen mit dem französischen Mischkonzern Bouygues den Zusammenschluss der beiden französischen Fernsehsender-Töchter TF1 und M6 an. Allerdings gibt es Widerstand des Kartellamts, das eine Anhörung für Anfang September plant. Rabe sagte dazu: "Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Marktkonsolidierung im Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen notwendig ist."

