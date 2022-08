Meine Top-Growth-Aktie, die ich Anfang August kaufe

Eine Growth-Aktie Anfang August kaufen? Na klar. Weiterhin gilt, dass das Marktumfeld eine Einladung ist. Aufgrund der Inflation, steigender Zinsen und der allgemeinen Skepsis des Marktes gibt es noch jede Menge Discounts. Das ist die Einladung, auf die einige Fools lange Zeit gewartet haben.

Es ist zugegebenermaßen schwierig, bei Top-Growth-Aktien die Spreu vom Weizen zu trennen. Schließlich sind die Bewertungen sehr günstig. Profitabilität und eine saubere Bilanz sind wichtiger denn je. Egal was man auch sieht: Ich jedenfalls schlage bei Roku (WKN: A2DW4X) ein weiteres Mal zu. Der Dip, der Crash oder neutraler: die Korrektur nach den Zahlen für das zweite Vierteljahr haben für mich eine günstigere Ausgangslage hinterlassen.

Roku: Darum meine Top-Growth-Aktie Anfang August

Im Endeffekt sehe ich bei Roku weiterhin das Potenzial einer Top-Growth-Aktie, das ich bei meinem ersten Kauf gesehen habe. Es geht um den Megatrend-Markt des Streamings und einen Ansatz, der mir sehr gefällt. Das US-Unternehmen ist mit Ausnahme des Hardware-Segments eher Plattform als Content-Lieferant. Selbst wenn es kleinere Ausflüge in Richtung Content geben sollte.

Zwar ist das Nettoergebnis im letzten Quartal in die Verlustzone gerutscht, was für so manche Investoren ein No-Go ist. Aber ich konzentriere mich insgesamt lieber auf die positiven Aspekte. In einem soliden Marktumfeld schafft es das Management weiterhin, wichtige Kennzahlen wie die Umsätze im Plattformbereich und den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer überproportional zu steigern. Digitale Werbung ist ein Schlüssel zum Erfolg. Aber aufgrund einer gewissen Zyklizität jetzt ein Mitauslöser für den Abverkauf.

Roku ist mit einer Marktkapitalisierung von deutlich unter 10 Mrd. US-Dollar bewertet. Als sogenannter Gatekeeper mit über 63 Mio. Abonnenten und pro Quartal inzwischen rund 20 Mrd. Streaming-Stunden finde ich das Bewertungsmaß sehr preiswert. Auch im Hinblick auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis, das unter 4 bleiben sollte. Zwar liegt die Gesamtverschuldung bei 1,5 Mrd. US-Dollar bei einer Bilanzsumme von 4,3 Mrd. US-Dollar. Ich sehe das jedoch als ausreichend kapitalisiert an, damit ich mich bei dieser Top-Growth-Aktie jetzt wohlfühle.

Ein bisschen auch ein Notkauf

Ich habe es bereits in einem anderen Artikel zugegeben: Ich kaufe die Growth-Aktie von Roku auch erneut, weil ich befürchte, dass den Gatekeeper ein anderer Tech-Konzern aufschnappen könnte. Falls ja, möchte ich für mein Investment belohnt werden und mein Renditepotenzial steigern. Trotzdem: Alleine diese Erkenntnis, dass das Ökosystem wertvoll für andere sein kann, ist für mich ein Qualitätsmerkmal für eine Investitionsthese.

Roku ist unternehmensorientiert interessant, vor allem langfristig. Nur eben jetzt nicht operativ in Topform. Das ist ein Dip, den ich gerne nutze.

