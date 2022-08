Dieser Top-REIT mit 7 % Dividendenrendite hat jetzt vollkommen die Strategie verändert!

Wenn ein Top-REIT mit über 7 % Dividendenrendite die eigene Strategie verändert, ist das eine gute Neuigkeit? Es kommt natürlich stets drauf an, was ein Management priorisieren möchte. In diesem heutigen Beispiel ist es der Verzicht auf Wachstum. Schlimm, Worst-Case oder noch schlechter?

Nein, eigentlich nicht. Es handelt sich hierbei schließlich um Medical Properties (WKN: A0ETK5), das genauer gesagt sogar 7,3 % Dividendenrendite besitzt. Anstatt jetzt auf ein moderates Wachstum zu setzen, hat das Management womöglich die eine oder andere Priorität, die man wirklich besser verfolgen sollte. Ich gehe mit dem Wechsel bei der Strategie mit und begrüße ihn sogar.

Medical Properties: Top-REIT, 7 % Dividendenrendite, die Strategie

Im Endeffekt haben wir in den vergangenen Jahren beim Top-REIT Medical Properties einige Dinge gesehen. Hin und wieder gab es Berichte und Updates zu Käufen, die sich wiederum auf die Funds from Operations je Aktie ausgewirkt haben. Das Management war im Growth-Modus. Wenn auch auf einem moderaten Level, aber es hat eben die Zuwächse und die operativen Neuigkeiten gegeben.

In diesem Jahr sehen wir das nicht. Medical Properties hat noch keinen Zukauf verkünden können. Hat das Management nichts gefunden? Auch das ist eine Variante. Meine These ist jedoch, dass das Management frühzeitig den sich abzeichnenden Wandel erkannt hat. Die Inflation ist zum Ende des letzten Jahres plötzlich gestiegen und damit die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung.

Aufgrund dessen dürfte der Top-REIT mit über 7 % Dividendenrendite keine weiteren Käufe als Hauptpriorität haben. Nein, sondern die bilanzielle Situation. Im direkten Quartalsvergleich erkennen wir einen Rückgang der Verschuldung von 10,2 auf 10,13 Mrd. US-Dollar. Anstatt in Wachstum zu investieren, investieren die Verantwortlichen in die eigene defensive Qualität und in die Eigenkapitalausstattung. Beziehungsweise in das Reduzieren der Schuldenlast.

Das könnte bei Medical Properties auch direkte Auswirkungen auf den zukünftigen Erfolg haben. Wachstum, das mit zu vielen Fremdmitteln finanziert ist, könnte die Funds from Operations je Aktie beeinträchtigen. Im Worst-Case und wenn das Management nicht den Turnaround bei der Schuldenlast meistert, wäre es vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt kein Top-REIT mit 7 % Dividendenrendite mehr. Eine Neuverschuldung wäre jedenfalls teuer.

Gute Priorität!

Insofern finde ich es super, dass der Top-REIT Medical Properties nicht in weiteres Wachstum investiert. Die 7 % Dividendenrendite sollten jetzt das Maß sein, das das Management halten möchte. Nicht operative Zuwächse um jeden Preis. Die Tendenz zeigt bereits in eine vielversprechende Richtung. Zumal auch die Funds from Operations je Aktie im vergangenen Quartal von 0,47 auf 0,46 US-Dollar gefallen sind. Wir erkennen: Es gibt Neuheiten oder eben den Wechsel in der Strategie.

