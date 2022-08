Credit Suisse-Großaktionär Harris verdoppelt Beteiligung fast auf zehn Prozent

NEW YORK (dpa-AFX) - Credit Suisse -Großaktionär Harris Associates hat seine Beteiligung an der schweizerischen Großbank fast verdoppelt. Harris hält per Ende Juli einen Anteil von 10,1 Prozent, wie aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Mittwoch hervorgeht.

Bislang war Harris seit November 2013 mit einer Beteiligung von 5,2 Prozent an Credit Suisse gemeldet. Damit haben die Amerikaner ihre Position als größter Aktionär weiter ausgebaut, Insgesamt besitzt die Gesellschaft nun 266,4 Millionen Credit Suisse-Aktien. Mit einem Anteil von gut zehn Prozent liegt Harris nun weit vor den anderen Credit Suisse-Großaktionären Qatar Investment Authority und Blackrock mit jeweils fünf Prozent./jb/AWP/he