DAX: Bullen gehen in Deckung

Die Schiebephase der letzten Tage entpuppt sich zunehmend als Topping-Muster beim deutschen Leitindex DAX im Bereich von 13.750 Punkten, das mussten im gestrigen Handelsverlauf Käufer schmerzlich realisieren und Verluste auf 13.535 Punkte im regulären Xetra-Handel kassieren. Noch ist etwas Luft auf der Unterseite vorhanden, ehe wieder größere Schritte auf der Oberseite gegangen werden.

Kurzfristig müssen sich Investoren nun auf Abschläge zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 13.402 Punkten einstellen, ein weiteres potenzielles Ziel auf der Unterseite läge um 13.214 Punkten. Spätestens ab 13.042 Zählern sollte wieder ein Turnaround gelingen, um die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen nicht zu gefährden.

Ein bullisches Szenario kann dagegen erst oberhalb der Vorwochenhochs von 13.792 Punkten abgeleitet werden, in diesem Fall wäre ein Anstieg an 14.000 Punkte möglich, maximal jedoch an 14.226 Zähler im Rahmen eines direkten Ausbruchs.

Wichtige Daten am Mittwoch hat China in der Nacht mit Verbraucher- und Erzeugerpreisen aus Juli veröffentlicht, in wenige Minuten stehen Deutschlands Verbraucherpreise aus Juli (endgültig) auf der Agenda. Italien zieht um 10:00 Uhr nach, ab 13:00 Uhr bereiten sich die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche vor. Um 14:30 Uhr werden auch sie Verbraucherpreise (Kernrate) und Realeinkommen melden.