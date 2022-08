OKTA - An wichtiger Hürde angekommen

Okta Inc. - WKN: A2DNKR - ISIN: US6792951054 - Kurs: 105,840 $ (Nasdaq)

Die Okta-Aktie erreichte im Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 294,00 USD. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung geriet die Aktie im November 2021 starkunter Druck. Mitte Januar 2022 erfolgte der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung nach unten. Dieser löste eine Verkaufswelle auf 77,01 USD aus.

Seit diesem Tief aus dem Mai 2022 versucht der Wert einen Boden auszubilden. Die entscheidende Durchbruchslinie liegt bei 111,35 USD. Knapp darunter verläuft aktuell der Abwärtstrend seit November 2021. Bis gestern sah es danach aus, also würde die Aktie daran nach unten abprallen. Aber dieser leichte Abpraller wird heute nach den US-Inflationsdaten gekauft.

Kaufsignal fehlt aber noch

Trotz der heutigen Käufe zeigt sich noch kein mittelfristiges Kaufsignal in der Okta-Aktie. Dieses ergäbe sich erst mit einem stabilen Ausbruch über 111,35 USD. Dann ergäbe sich die Chance auf eine Rally in Richtung 1141,85 USD und 161,00 USD. Solle der Wert aber unter 91,03 USD abfallen, dann würde eine Verkaufswelle in Richtung 77,01 USD oder sogar 58,43 USD drohen.

Fazit: Noch ist Geduld gefragt. Für mittelfristig orientierte Anleger ist es immer noch zu früh, um zu kaufen. Aktive Trader könnten hier allerdings einen CRV-Trader auf der Shortseite starten und darauf setzten, dass es zu keiner Bodenbildung kommt.

