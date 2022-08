TransDigm schüttet Sonderdividende aus

Die TransDigm Group Inc. (ISIN: US8936411003, NYSE: TDG) wird den Aktionären eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 18,50 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zahltag ist der 26. August 2022 (Record date: 19. August 2022).

TransDigm zahlt keine regulären Dividenden aus. Im dritten Quartal (2. Juli 2022) des Geschäftsjahres 2022 lag der Umsatz bei 1,4 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,22 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Gewinn betrug 238 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 317 Mio. US-Dollar).

Die TransDigm Group ist ein Ausrüster für die zivile und militärische Luftfahrtindustrie. Der Konzern mit Sitz in Cleveland im US-Bundesstaates Ohio beschäftigt über 13.000 Mitarbeiter.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 1,36 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 35,01 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. August 2022).

Redaktion MyDividends.de