Alibaba und Baidu im Chartcheck

Wie ist die charttechnische Situation der beiden chinesischen Internet-Aktien zu bewerten?

Die Aktien der beiden chinesischen Internet-Unternehmen Alibaba Group und Baidu konnten in den vergangenen Wochen nicht wirklich von der Sommerrally im Nasdaq100-Index (+21 % seit dem Jahrestief) profitieren. Wie ist die charttechnische Situation der beiden Aktien zu bewerten?

Alibaba - Aktie mit relativer Schwäche

Seit dem dritten Quartal 2020 befindet sich die Aktie in einem intakten Bärenmarkt. Innerhalb dieser mehrmonatigen Abwärtsbewegung gab die Aktie ausgehend vom Allzeithoch um 270 USD über 200 USD je Aktie ab und fiel im März auf den tiefsten Stand seit 2016.

Im Bereich der Horizontalunterstützung um 85 USD hat sich der e-commerce-Titel aus China zuletzt stabilisieren können, mehr gelang bislang nicht.

So lange kein Tagesschlusskurs oberhalb von 100 USD gelingt behalten die Bären hier vorerst weiter das Kommando. Erst oberhalb dieses Horizontalwiderstands würde sich die prekäre Chartsituation für die Käufer wieder deutlich entspannen.

Quelle: onvista

Baidu - Die Chance auf eine Erholung ist da

Ebenso wie Alibaba befindet sich die Baidu-Aktie nach wie vor in einem intakten Bärenmarkt, hat sich allerdings in den vergangenen Wochen deutlich besser gehalten als Alibaba.

So lange die wichtige Unterstützung im Bereich 129/130 USD nicht nachhaltig unterboten wird, ist hier in den kommenden Handelstagen tendenziell ein Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie im Tageschart und eine Kaufwelle in den Bereich 156/160 USD das favorisierte Szenario.

Die Konsolidierungsbewegung nach dem impulsiven Anstieg im Juni trägt einen korrektiven Charakter und sollte tendenziell von einem weiteren Aufwärtsschub abgelöst werden.