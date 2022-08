DAX: Index deutlich im Aufwind

Nachdem die Inflationsdaten in den USA im Juli nicht so stark gestiegen waren wie zuvor befürchtet, löste dies an den Aktienmärkten eine wahre Erleichterungsrallye aus. Der DAX steckt aber immer noch in Handelsspanne der letzten Tage fest. Ein ganz anderes Bild zeigen die US-Indizes auf, die über signifikante Widerstände zulegen konnten.

Trotz aller Widrigkeiten und den ungelösten Problemen bei den Lieferketten und fehlenden Halbleitern könnte der DAX aufgrund des aktuellen Momentums ebenfalls vorpreschen und sich oberhalb von 13.800 Punkten in den Bereich von 14.000 Punkten aufwärts begeben. Ein weiteres potenzielles Ziel läge darüber bei 14.226 Punkten.

Entsprechend würde der im März und Juli aufgestellt Doppelboden weiteren Auftrieb erhalten und eine Spätsommerrallye ermöglichen. Ein bärisches Signal für den DAX würde sich dagegen erst unterhalb von 13.000 Zählern ergeben, in diesem Fall müssten weitere 200 Punkte Abschlag einkalkuliert werden. Aber erst darunter wird ein Test der Sommertiefs erwartet.

An der Wirtschaftsdatenfront geht es vormittags mau zu, erst ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit frischen Daten zu Erstanträgen und fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu. Hauptaugenmerk am Donnerstag dürfte allerdings auf den US-Erzeugerpreisen aus Juli liegen, die zeitgleich veröffentlicht werden.