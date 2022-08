DGAP-News: VT Markets: VT Markets erhält Auszeichnung für ‚Best Affiliate Programme‘ bei der iFX EXPO International sowie als ‚Best Mobile App Europe 2022 (Forex Division)‘

DGAP-News: VT Markets / Schlagwort(e): Sonstiges

VT Markets: VT Markets erhält Auszeichnung für ‚Best Affiliate Programme‘ bei der iFX EXPO International sowie als ‚Best Mobile App Europe 2022 (Forex Division)‘



11.08.2022 / 06:30

VT Markets erhält Auszeichnung für ‚Best Affiliate Programme‘ bei der iFX EXPO International sowie als ‚Best Mobile App Europe 2022 (Forex Division)‘ Prämierung als bestes Affiliate-Programm bei den Ultimate Fintech Awards 2022 SYDNEY (AUSTRALIEN) - Media OutReach - 11. August 2022 - VT Markets, der internationale Multi-Asset-Broker, freut sich bekanntzugeben, dass er bei den von iFX EXPO International organisierten renommierten Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung für das „Best Affiliate Program” erhalten hat. Diese weltweit anerkannte Auszeichnung würdigt das weltumspannende und zuverlässige Netz an Affiliate-Partnern von VT Markets. Das branchenführende und ausgezeichnete Affiliate Partnership-Programm von VT Markets sorgt für ein konstantes Angebot an innovativen Trading-Produkten und Serviceangeboten, attraktiven und transparenten Provisionen, fortschrittlichem Marketing und institutionellen Lösungen, um den Erfolg seiner Affiliate-Partner zu gewährleisten. Yiangos Georgiou, Director of Business Development, erklärte: „Die Förderung erfolgreicher Partnerschaften war immer eine unserer Hauptprioritäten, da wir uns der Bedeutung unserer internationalen Partner bei der globalen Expansion unserer Märkte bewusst sind. Wir setzen uns dafür ein, diese Partnerschaften weiterzuentwickeln und zu fördern, um unsere Partner dabei zu unterstützen, als Teil unserer gesamten globalen Expansionsbemühungen ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.” Auszeichnung für die ‚Best Mobile App Europe 2022 (Forex Division)‘ VT Markets erhielt die Auszeichnung „Best Mobile App Europe 2022 (Forex Division)” für seine vor kurzem relaunchte App. Die Prämierung erfolgte für die Schaffung einer sicheren und integrierten Trading App, die dem Markenversprechen „Trading can be easy” (Trading kann so einfach sein) treu bleibt. Die App stellt den Kunden Preisalarme in Echtzeit, Leistungsanalysen und einen Smart Signals-Newsletter sowie eingehende Produktinformationen mit einer zugehörigen Marktanalyse und Wirtschaftsnachrichten zur Verfügung. Die optimierte Benutzerschnittstelle ermöglicht eine ausgezeichnete Zugänglichkeit und mehr als 80 Zahlungsmethoden. Ein attraktives neues Merkmal ist „Big Movers”, das Kunden auf größere Marktbewegungen und Trading-Chancen in den letzten 24 Stunden aufmerksam macht. Die „Lern”-Funktion bietet wertvolle Lerninhalte für das Traden. Timothy Lee, Integrated App Marketing Manager, gab folgenden Kommentar ab: „VT Markets hat erhebliche Investitionen getätigt, um unsere mobilen Angebote und die Trading-Plattform weiter zu verbessern, was ebenfalls durch das positive Feedback unserer weltweiten Kunden seit dem Relaunch unserer App bestätigt wurde. Wir werden auch in Zukunft weiter in innovative Features investieren, um all unseren Kunden das bestmögliche Trading-Erlebnis zu bieten.” Die VT Markets -Trading App kann über Apple App Store und Google Play Store heruntergeladen werden. Weitere Auszeichnungen VT Markets hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, durch die es als innovativer Marktführer in der Branche anerkannt wird: Best Forex Broker Europe 2022, International Business Magazine

Best Partnership Programme Global 2022, Global Business Review Magazine

Best Customer Support UK 2022, World Business Outlook Awards Medienkontakt: Joey.tan@vtmarkets.com

