Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.08.2022 Kursziel: 13,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Masterflex mit stärkstem H1-Resultat seit dem Börsengang - Ausblick erscheint sehr konservativ Masterflex hat gestern starke Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2022 vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig deutlich über unseren Erwartungen liegen. Umsatz inzwischen deutlich über Vor-Corona-Niveau: Mit 49,1 Mio. Euro (MONe: 45,5 Mio. Euro) konnte der Konzernerlös in H1 um 26,3% yoy gesteigert werden. Dabei ist angesichts des traditionell eigentlich schwächeren zweiten Quartals u.E. insbesondere der erzielte Q2-Umsatz von 25,2 Mio. Euro (+5,5% qoq; +30,2% yoy) beachtlich und belegt das starke operative Momentum des Unternehmens. Zudem erzielte Masterflex wie bereits in Q1 erneut ein Erlösvolumen deutlich über dem Vor-Corona-Level (Q2/19: 20,8 Mio. Euro; +21,2%). Gemäß Vorstand trugen nahezu alle adressierten Märkte rund um das klassische Industrie-Schlauchgeschäft (u.a. Maschinenbau, Automotive und Luftfahrt) zu dem erfreulichen Zuwachs bei. Hervorzuheben ist daneben jedoch vor allem der Bereich Medizintechnik, der nach der Corona-bedingt geringeren Nachfrage v.a. in Krankenhäusern während der vergangenen Quartale nun wieder überproportional zulegen konnte, wodurch sein Anteil am Konzernerlös von 17% auf 18% stieg. Geografisch entwickelten sich die zentralen Absatzregionen Europa (Umsatzanteil: 75%) und USA (22%) gleichermaßen positiv, während das Asiengeschäft infolge Lockdown-bedingter Werksschließungen stagnierte. EBIT-Marge auf höchstem Niveau seit dem Jahr 2000: Das bereits erfreuliche Q1-EBIT von 3,0 Mio. Euro konnte der Konzern in Q2 mit 3,7 Mio. Euro nochmals signifikant steigern (+22,2% qoq; +148,5% yoy). Damit wurde per Ende H1 (6,7 Mio. Euro) das höchste Ergebnis seit dem Börsengang zu Beginn des Jahrtausends verzeichnet. Auch die EBIT-Marge war in Q2 mit 14,5% bzw. 13,6% in H1 entsprechend jeweils die höchste seit dem IPO. Neben Skaleneffekten dank des höheren Umsatzvolumens und dem überproportionalen Wachstum des margenstarken Medizintechnikgeschäfts konnten dabei die umfassend gestiegenen Produktions- und Beschaffungskosten weitreichend an Kunden weitergegeben werden. Unveränderte Guidance erscheint nun sehr konservativ: Trotz des deutlich über Plan liegenden H1-Resultats belässt der Vorstand seine Guidance für 2022 mit Blick auf die makroökonomischen Unwägbarkeiten (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Lieferketten, Energieversorgung) bei einem Umsatz von 83 bis 87 Mio. Euro sowie einem EBIT von 8,3 bis 9,0 Mio. Euro. Selbst für das obere Ende dieser Bandbreiten müsste Masterflex im zweiten Halbjahr jeweils einen Rückgang von rund 3% yoy verbuchen. Dies erachten wir in Anbetracht des starken operativen Momentums sowie des per Ende H1 erneut gestiegenen Auftragsbestands (27,0 Mio. Euro; +17,9% ggü. 31.12.21) als konservativ, zumal der CFO im gestrigen Earnings Call bestätigte, im Juli mit einem Erlös von über 8 Mio. Euro stark in das zweite Halbjahr gestartet zu sein. Folglich positionieren wir uns wohl wissend um die makroökonomischen Risiken nun etwas über dem oberen Ende der avisierten Korridore. Fazit: Masterflex hat seinen operativen Erfolgskurs auch in Q2 eindrucksvoll fortgesetzt. Wir halten die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau für deutlich unterbewertet und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 13,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24985.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °