DAX: Index markiert frische Mehrmonatshochs

Der Deutsche Aktienindex DAX zeigt sich zum Ende dieser Handelswoche freundlich, das Barometer notiert zuletzt rund 0,63 Prozent im Plus und versucht sich intraday an den Vorwochenhochs um 13.800 Punkten. Eine schwächere Inflation in den USA sowie die Hoffnungen auf eine gemäßigte Zinspolitik der US-Notenbank FED führte zur gesteigerten Kauflaune unter Anlegern.

Ein Durchbruch über die Vorwochenhochs um 13.800 Punkten ist zwar noch nicht vollständig gelungen, allerdings impliziert der Ausbruch aus einem kurzfristigen Abwärtstrend weiteres Aufwärtspotenzial an 14.000 Punkte, darüber in den Bereich von 14.226 Zählern.

Ein bärisches Szenario kann damit kurzfristig abgewendet werden, nichtsdestotrotz ist eine Konsolidierung schon längst überfällig und könnte unterhalb von 13.400 Punkten in den Bereich von 13.042 Punkten abwärts reichen. Diesem Umstand sollten sich Investoren immer bewusst sein.

Zeitgleich trägt der um 12.400 Punkten etablierte Doppelboden aus März und Juli dieses Jahres erste greifbare Früchte, übergeordnet könnte sogar ein Anstieg an 14.600 Punkte auf Sicht der nächsten Wochen bevorstehen, zuvor allerdings sollte unbedingt eine zwischenzeitliche Konsolidierung eingeplant werden.