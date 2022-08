IRW-News: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold bohrt bei Phase-II-Bohrungen auf Eagle 24,4 g/t Gold über 1 Meter innerhalb eines Abschnitts mit 11,4 g/t Gold über 3 Metern und gibt aktuelle Informationen zum Betrieb bekannt

IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold bohrt bei Phase-II-Bohrungen auf Eagle 24,4 g/t Gold über 1 Meter innerhalb eines Abschnitts mit 11,4 g/t Gold über 3 Metern und gibt aktuelle Informationen zum Betrieb bekannt

Vancouver, BC - (15. August 2022) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) freut sich, die ersten Untersuchungsergebnisse des ersten Bohrlochs des Phase-II-Bohrprogramms des Unternehmens auf dem zu 100 % kontrollierten Grundstück Eagle Mine (Eagle") in Québec, Kanada, bekannt zu geben. Das Phase-II-Programm bestand aus vier (4) Haupt-Diamantbohrlöchern und einem (1) Tochter-Diamantbohrloch mit einer Gesamtlänge von ca. 4.700 Metern (m"), um potenzielle Erweiterungen der Mineralisierung entlang und unterhalb des ehemals produzierenden, hochgradigen Minentrends Eagle-Telbel zu erproben. Das Unternehmen freut sich auch, die Ernennung von Kiran Patankar zum Chief Financial Officer mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Höhepunkte:

- Bohrloch EM-22-009 durchschnitt 11,4 Gramm pro Tonne Gold ("g/t Au") auf 3 m, einschließlich 24,4 g/t Au auf 1 m, nördlich des modellierten Haupthorizonts der Eagle-Telbel-Mine im Mikrogabbro der hängenden Wand (siehe Abbildung 1 für die Standorte der Bohrlöcher)

- Der neue Abschnitt EM-22-009 und andere bemerkenswerte hochgradige historische Abschnitte in derselben Mikrogabbro-Einheit (einschließlich Bohrloch 16-77: 26,7 g/t Au auf 2,5 m und Bohrloch 16-71: 26,4 g/t auf 1,4 m innerhalb von 14,3 g/t auf 2,9 m) deuten alle auf die potenzielle Bedeutung dieses günstigen strukturell-stratigraphischen Ziels hin

- Begrenzte historische Bohrungen in der hängenden Wand (siehe Abbildung 1) wurden in der Regel nicht auf Gold untersucht, da sich frühere Betreiber nicht auf diese Mineralisierungsart und diesen Zieltyp konzentrierten.

- Das Unternehmen hat ~16.450 m von ungefähr 30.000 m, die für 2022 in seinem Québec-Projektportfolio geplant sind, gebohrt; Eagle-Untersuchungen wurden nun für ~5.400 m gemeldet (was 59 % der abgeschlossenen Eagle-Bohrungen entspricht)

"Diese ersten Phase-II-Untersuchungen beinhalten das bisher beste Ergebnis unserer 2022 durchgeführten Bohrungen bei Eagle und die Lage des Abschnitts ist von großer Bedeutung für unsere zukünftigen Explorationsziele, einschließlich der Phase-III-Bohrungen im Laufe dieses Jahres", sagte Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold. "Obwohl der Kernschnitt vor kurzem durch elektrische Probleme vor Ort beeinträchtigt wurde, implementieren wir vorübergehende und dauerhafte Lösungen, um die Effizienz zu verbessern, und wir erwarten, dass sich der Rückstand bei den Proben in den kommenden Wochen verringern wird. Ich freue mich auch, Kiran in seiner erweiterten Rolle im Unternehmen willkommen zu heißen, und wir freuen uns auf seine Erfahrung, wenn wir unsere strategischen und unternehmensinternen Finanzinitiativen durchlaufen."

Auswertung und Zusammenfassung der Ergebnisse

Der hervorgehobene Abschnitt in EM-22-009 befindet sich nördlich des modellierten Haupthorizonts der Mine Eagle im Mikrogabbro der hängenden Wand. Es gibt nur wenige historische Bohrungen in der hängenden Wand bei Eagle und die Bohrlöcher wurden in der Regel nicht auf Gold untersucht, da sich frühere Betreiber nicht auf diese Mineralisierungsart und diesen günstigen strukturell-stratigrafischen Zieltyp konzentrierten. Der neue Abschnitt EM-22-009 und andere bemerkenswerte hochgradige historische Abschnitte in derselben Mikrogabbro-Einheit (siehe Abbildung 2) sind weitere Hinweise auf zusätzliche Arten von Goldmineralisierungen bei Eagle, die über den bekannten, in der Vergangenheit abgebauten Eagle-Telbel-Stil hinausgehen, und deuten auf mehrere Goldereignisse hin, die für eine breitere Goldverteilung sorgen könnten als bisher angenommen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67064/15082022_DE_MGMreportsde.001.png

Abbildung 1: Geologische Übersichtskarte mit Hervorhebung des Abschnitts EM-22-009, der abgeschlossenen Phase-I/II-Bohrlöcher bei Eagle, der historischen Bohrungen, der bekannten Goldverteilung >2 g/t Au und der Linie des Abschnitts in Abbildung 2.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67064/15082022_DE_MGMreportsde.002.png

Abbildung 2: Querschnitt (100 m Gesamtbreite) mit Hervorhebung des Abschnitts EM-22-009 und historischer Abschnitte im Mikrogabbro der hängenden Wand nördlich des Haupthorizonts der Mine Eagle.

Der Abschnitt EM-22-009 ist insofern von Bedeutung, als diese Ergebnisse nicht innerhalb des weitgehend konformen Horizonts gefunden wurden, der in der Vergangenheit bei Eagle abgebaut wurde, sondern in einem Mikrogabbro in kurzer Entfernung nach Norden, der durch eine erhöhte Intensität der Alteration und Deformation in Verbindung mit einer Quarz-Karbonat-Pyrit-Aderzone gekennzeichnet ist (siehe Tafeln 1 und 2), die nach Ansicht der Geologen des Unternehmens strukturell gesteuert ist und daher nicht mit dem synvulkanischen exhalativen Mineralisierungsstil übereinstimmt, der in der Vergangenheit als Vorhersagemodell verwendet wurde. Daher ist es nun gerechtfertigt, neben der Verfolgung günstiger stratigrafischer Horizonte (synvulkanische exhalative Goldmineralisierung) auch überlagernde strukturelle Ziele (orogene Goldmineralisierung) zu verfolgen.

Die Phase-I/II-Bohrungen des Unternehmens bei Eagle haben bestätigt, dass neben dem anpassungsfähigen semimassiven Pyrithorizont, der in der Vergangenheit bei Eagle-Telbel abgebaut wurde, mehrere zusätzliche Zonen, die möglicherweise anpassungsfähig sind und sich mit der Deformationszone Harricana überschneiden, ebenfalls viel versprechend sind. Dazu gehören nicht nur der Mikrogabbro-Abschnitt, sondern auch die weiter nördlich gelegenen Sedimente der Harricana-Gruppe. Der Kontakt zwischen den Sedimenten der Harricana-Gruppe und den Basalten der Cartwright-Gruppe könnte ein weiteres, weitgehend unerprobtes Ziel darstellen (siehe Abbildung 2).

Die Phase-III-Bohrungen bei Eagle, die voraussichtlich im vierten Quartal 2022 beginnen werden, werden sich nicht nur auf die besten Ergebnisse der ersten beiden Bohrphasen stützen, sondern auch auf die Ergebnisse früherer elektromagnetischer Bohrlochuntersuchungen (EM"), auf die eingestuften luftgestützten EM-Ziele der kürzlich durchgeführten Mag-EM-Untersuchung (siehe News vom 19. Juli 2022) und auf eine kürzlich abgeschlossene hochauflösende magnetische Drohnenuntersuchung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67064/15082022_DE_MGMreportsde.003.jpeg

Platte 1: Bohrkern aus EM-22-009 bei 991,3 m; Sedimentabschnitt innerhalb der Mikrogabbro-Einheit, in einem 1-m-Abschnitt mit einem Gehalt von 6,66 g/t Au. Man beachte die Quarz-Ankerit-Adern, die die Sulfidbänder durchschneiden. Optisch ähnelt er der in der Vergangenheit abgebauten Mineralisierung, befindet sich jedoch deutlich nördlich des Haupthorizonts der Mine Eagle.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67064/15082022_DE_MGMreportsde.004.jpeg

Platte 2: Mineralisierter Abschnitt innerhalb der Probe von 992-993 m mit einem Gehalt von 24,4 g/t Au in einem Gemisch aus alteriertem Mikrogabbro (linke Seite) und Sediment (rechte Seite).

Die vollständigen Untersuchungsergebnisse von EM-22-009 sind in der nachstehenden Tabelle 1 enthalten.

Loch UTME UTMN Azimut Eintauchen Länge (m) Von An Intervall Au g/t

EM-22-009 690921 5485639 17.5 71.4 1009 920.4 921.0 0.6 10.80

EM-22-009 951.0 956.0 5.0 1.63

EM-22-009 990.0 993.0 3.0 11.39

einschließlich 991.0 993.0 2.0 15.53

einschließlich 992.0 993.0 1.0 24.40

Tabelle 1: Zusammenfassung der wichtigsten Abschnitte des Bohrlochs EM-22-009, das während der Phase II der Eagle-Bohrungen abgeschlossen wurde. Alle Abschnitte sind Kernlängen im Bohrloch. Die wahren Mächtigkeiten betragen ~50-70 % der Bohrlochlängen.

Operatives Update

Aufgrund jüngster elektrischer Probleme am Standort hatte das Unternehmen Probleme mit seinen Kernsägen, was zu einem vorübergehenden Rückstand bei den Untersuchungsergebnissen führte. Das Unternehmen hat Drittanbieter von Kernsägen unter Vertrag genommen, um seinen unmittelbaren Bedarf zu decken, hat Ersatzgeräte beschafft und führt die notwendigen Upgrades durch, um langfristige Effizienz und Redundanzen zu gewährleisten, damit ähnliche Probleme in Zukunft vermieden werden können.

Ernennung zur Führungskraft

Maple Gold freut sich, die Ernennung von Kiran Patankar zum Chief Financial Officer des Unternehmens als Nachfolger von Gregg Orr bekannt zu geben. Kiran Patankar ist seit 2021 als Senior Vice President, Growth Strategy, für das Unternehmen tätig und wird seine Fähigkeiten und Erfahrungen auch weiterhin in die Umsetzung der Unternehmensstrategie und die Bewertung strategischer Initiativen einbringen. Er ist eine erfahrene Bergbau-Führungskraft mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen im Investmentbanking und in öffentlichen Unternehmen, einschließlich der Verantwortung für die Durchführung von M&A- und Unternehmensfinanzierungstransaktionen im Gesamtwert von mehr als 3 Mrd. $, Projektevaluierung und -entwicklung, Vertragsverhandlungen, Einbeziehung von Interessengruppen und Unternehmensführung. Herr Patankar hat einen Master of Business Administration (MBA) von der Yale School of Management und einen Bachelor of Science (BS) in Geological Engineering von der Colorado School of Mines.

Ausgabe von Optionen

Das Unternehmen hat die Gewährung von Aktienoptionen ("Optionen") an bestimmte Mitarbeiter und leitende Angestellte zum Erwerb von insgesamt 1.050.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $ 0,26 pro Stammaktie genehmigt. Die Optionen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu einem Drittel sofort, zu einem Drittel in 12 Monaten und zu einem Drittel in 24 Monaten ab dem Tag der Gewährung unverfallbar.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc., P. Geo., Vice-President Exploration von Maple Gold, geprüft und erstellt. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den Explorationsinformationen, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Das Unternehmen wendet bei Eagle strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontroll- ("QC") Protokolle an, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und die Entnahme von Bohrkernen in NQ-Größe, die Vermessung von Bohrlöchern, den Transport von Kernen, die Protokollierung von Kernen durch qualifiziertes Personal, die Entnahme von Proben und das Verpacken von Kernen für die Analyse, den Transport von Kernen vom Standort zum AGAT-Labor in Val d'Or (Québec), die Probenvorbereitung für die Untersuchung sowie die Analyse, die Aufzeichnung und die abschließende statistische Überprüfung der Ergebnisse umfassen. Eine vollständige Beschreibung der Protokolle finden Sie auf der QA/QC-Webseite des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com.

Über Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in einem 50/50-Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited befindet, um gemeinsam die Goldprojekte Douay und Joutel in Québecs produktivem Abitibi Greenstone Gold Belt voranzutreiben. Die Projekte profitieren von einem außergewöhnlichen Zugang zur Infrastruktur und verfügen über ~400 km2 äußerst aussichtsreiches Gelände, einschließlich einer etablierten Goldressource bei Douay (SLR 2022), die ein beträchtliches Erweiterungspotenzial aufweist, sowie der in der Vergangenheit produzierenden Minen Eagle, Telbel und Eagle West bei Joutel. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine exklusive Option auf den Erwerb von 100 % des Grundstücks Eagle Mine.

Das Grundstückspaket in Distriktgröße beherbergt auch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen entlang einer 55 km langen Streichlänge der Casa Berardi Deformationszone, die noch nicht durch Bohrungen erprobt wurden, wodurch das Projekt reif für neue Gold- und Polymetallentdeckungen ist. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert und konzentriert sich derzeit auf die Durchführung von Explorations- und Bohrprogrammen, um die Ressourcen zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen, um einen aufregenden neuen Goldbezirk im Herzen des Abitibi zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Herr Joness Lang

Exekutiv-Vizepräsident

Handy: 778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Kanada, einschließlich Aussagen über Explorationsarbeiten und Ergebnisse aus aktuellen und zukünftigen Arbeitsprogrammen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Ungewissheiten und der bestmöglichen Einschätzung zukünftiger Ereignisse durch das Management. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen von Maple Gold Mines Ltd. die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, vorausblickende Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

