DGAP-News: Oberhausener Rudolf Weber-ARENA neuer Ticketing-Partner von CTS EVENTIM

DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Oberhausener Rudolf Weber-ARENA neuer Ticketing-Partner von CTS EVENTIM



16.08.2022 / 11:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung



Oberhausener Rudolf Weber-ARENA neuer Ticketing-Partner von CTS EVENTIM München/Oberhausen, 16. August 2022. Die Rudolf Weber-ARENA in Oberhausen ist seit dem 16. August 2022 offizieller Ticketing-Partner von CTS EVENTIM, einem der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter. Auf der Webseite der Arena profitieren Ticketkäufer durch die neue Kooperation künftig von zahlreichen Vorteilen. Hierzu zählt unter anderem die uneingeschränkte Platzwahl aus dem kompletten Saalplan. „Die Kooperation mit CTS EVENTIM ist der nächste Schritt in der Weiterentwicklung unserer Arena“, erklärt General Manager Mirco Markfort. „Insbesondere die uneingeschränkte Verfügbarkeit der Tickets direkt über unsere Webseite und der Service-Gedanke für unsere Besucher spielten bei der Wahl des zukünftigen Ticketing-Partners eine große Rolle.“ Damit kann seit dem 16. August 2022 jede Veranstaltung in der Rudolf Weber-ARENA direkt auf der Webseite der Location mit dem gleichen Service und dem gleichen Nutzungsumfang gebucht werden, den auch Marktführer CTS EVENTIM bietet. Hierzu gehört ebenfalls der Ausbau der Erreichbarkeit bei individuellen Fragen und Problemen der Arena-Besucher. „Wir freuen uns sehr, mit dieser neuen Kooperation unsere Position als Service-Partner großer Arenen in Deutschland wie der LANXESS Arena, der Barclays Arena und der Mercedes-Benz Arena weiter stärken zu können”, sagte Karsten Elbrecht, Vice President Sales von CTS EVENTIM.

Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie „Rock am Ring“, „Rock im Park“, „Hurricane“, „Southside“ oder „Lucca Summer“. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund von Verboten und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2021 in mehr als 20 Ländern einen Umsatz von 407,8 Mio. Euro. 2019, im Jahr vor Ausbruch der Pandemie, betrug der Umsatz mehr als 1,4 Mrd. Euro. Über die Rudolf Weber-ARENA und ASM Global Die Rudolf Weber-ARENA in Oberhausen gehört zu den modernsten und flexibelsten Multifunktionsarenen Deutschlands. Sie verfügt über eine Kapazität von bis zu 12.850 Besuchern und ist die erste privatwirtschaftlich betriebene Arena in Deutschland. Gestern Sportarena, heute Theater, morgen Eisshow und übermorgen Konzerthalle – diese Multifunktionsarena zeichnet sich mit hoher Flexibilität aus. Sie ist richtungsweisend im Veranstaltungsbusiness im Hinblick auf Marketing, Event-Booking, Technik, Sicherheit und Gastronomie. Hinter dem Erfolg der Rudolf Weber-ARENA Oberhausen steht ASM Global, ein leistungsstarkes Unternehmen, das sich über insgesamt fünf Kontinente, 14 Länder und mehr als 325 der prestigeträchtigsten Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Veranstaltungsorte für darstellende Kunst erstreckt. Als weltweit vertrauenswürdigster Betreiber von Veranstaltungsorten bietet ASM Global die gesamte Veranstaltungsstrategie und -verwaltung, Vertrieb, Marketing, Booking, Konstruktions- und Designberatung sowie Pre-Opening-Dienstleistungen an. CTS EVENTIM:

Head of Corporate Communications:

Frank Brandmaier

frank.brandmaier@eventim.de

Tel.: +49.40.380788.7299



Investor Relations:

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

Tel.: +49.421.3666.270

marco.haeckermann@eventim.de Rudolf Weber-ARENA:

David Inhoven, Marketing/Presse

Arenastr. 1

46047 Oberhausen

Tel.: +49 208 82 00 218

Mobil: +49 170 4482372

E-Mail: presse@de.asmglobal.com

16.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de