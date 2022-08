GILEAD - Biotech-Aktie mit Kurssprung nach positiven Studiendaten

Gilead Sciences Inc. - WKN: 885823 - ISIN: US3755581036 - Kurs: 66,210 $ (Nasdaq)

Nach einer längeren Auszeit kam gestern wieder Schwung in die Aktie des Biotech-Konzerns Gilead. Die Verantwortlichen warteten gleich mit zwei Nachrichten auf. Im Fokus steht dabei das Medikament Trodelvy.

Trodelvy mit Erfolg im zweiten Anlauf

Das Krebsmedikament, das bereits als Zweitlinientherapie bei Patienten mit triple-negativem Brustkrebs (TNBC) zugelassen ist, hat nun auch in einer weiteren Indikation, HR+/HER2 metastasierendem Brustkrebs bei Patienten, die bereits andere Behandlungen durchlaufen haben, gute Überlebensdaten geliefert. Es handelt sich aber schon um die zweite Auswertung der Phase-III-Studien. Bei einer ersten Auswertung hatte Trodelvy noch enttäuscht. Sollte das Medikament dennoch eine Zulassungserweiterung erhalten, geht RBC Capital Markets davon aus, dass das Spitzenumsatzpotenzial von 2,7 auf 3,3 Mrd. USD jährlich ansteigen könnte.

Mit den positiven Daten im Rücken vermeldete das Gilead-Management auch, dass es die weltweiten Rechte in vielen asiatischen Staaten vom Partner Everest Medicines erworben habe. 280 Mio. USD wird Gilead sofort zahlen, weitere 175 Mio. USD an Meilensteinzahlungen könnten noch folgen, insofern Trodelvy gewisse regulatorische und vermarktungstechnische Meilensteine erreicht.

Charttechnisches Kaufsignal

Die Gilead-Aktie sprang gestern deutlich nach oben und ließ per Gap den Kreuzwiderstand bei 63,55 USD wie auch die Hürde bei 65,46 USD hinter sich. Damit ist eine kurz- bis mittelfristige Trendumkehr gelungen. Bei 67,91 USD wäre ein Gap im Chart geschkossen, anschließend könnte es zu Rückläufen kommen. Im Idealfall erreicht der Biotech-Titel mittelfristig das Hoch bei 74,12 USD.

Kurzfristige Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 59,27 USD an. Mittel- bis langfristig muss der Wert das Doppeltief bei 57,18 USD halten, um Verkaufssignale zu vermeiden.

Fazit: Fundamental läuft es bei Gilead seit geraumer Zeit nicht, für Investoren ist die Aktie daher uninteressant. Das Tief bei Umsatz und Gewinn erwarten Analysten erst im kommenden Jahr. Selbst dananch rechnen Experten kaum mit Wachstum. Trader können nach den positiven Impulsen dagegen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 27,31 25,18 24,60 Ergebnis je Aktie in USD 7,28 6,64 6,36 KGV 9 10 10 Dividende je Aktie in USD 2,84 2,92 3,03 Dividendenrendite 4,29 % 4,41 % 4,58 % *e = erwartet

Gilead Sciences-Aktie

