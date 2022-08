LVMH - Bald wieder am Allzeithoch?

LVMH S.A. - WKN: 853292 - ISIN: FR0000121014 - Kurs: 694,900 € (Paris)

Die LVMH - Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese wurde mehrfach beschleunigt und führte im Januar 2022 zum aktuellen Allzeithoch bei 758,50 EUR. Anschließend korrigierte der Wert in einem bullischen Keil bis nahe an das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020.

Mitte Juli gelang der Ausbruch aus dem Keil. Seitdem legt die Aktie weiter zu, wobei aber der erste Schwung bei 698,80 EUR eingebremst wurde.

Rally kann weitergehen

Das Chartbild der LVMH-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Mittelfristig sind Kursgewinne in Richtung Allzeithoch und später sogar in Richtung 880-900 USD möglich. Ein Rücksetzer bis an die 600er-Marke muss aktuell einkalkuliert werden, auch wenn ein solcher Rücksetzer nicht unbedingt notwendig ist.

Ein stabiler Rückfall unter 600 EUR wäre für die Bullen ein erster Rückschlag. In diesem Fall müsste zumindest mit einem Rückfall gen 517,43 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Bullen sind klar im Vorteil. Kleinere Rücksetzer könnten zum Positionsaufbau genutzt werden.

